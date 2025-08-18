PlayDapp (PDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005829. Viimeisen 24 tunnin aikana PDA on vaihdellut alimmillaan $ 0.004915 ja korkeimmillaan $ 0.006409 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.6757934166024784, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004606491207156611.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PDA on muuttunut +8.30% viimeisen tunnin aikana, +12.81% 24 tunnin aikana ja +10.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PlayDapp (PDA) -rahakkeen markkinatiedot
PlayDapp-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 43.26K. PDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 626.22M ja sen kokonaistarjonta on 700000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.08M.
PlayDapp (PDA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PlayDapp-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0006619
+12.81%
30 päivää
$ -0.000677
-10.41%
60 päivää
$ +0.000488
+9.13%
90 päivää
$ -0.002859
-32.91%
PlayDapp-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PDA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0006619 (+12.81%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PlayDapp 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000677 (-10.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PlayDapp-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PDA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000488 (+9.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PlayDapp-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002859 (-32.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect".
Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.
PlayDapp on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PlayDapp-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PDA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue PlayDapp-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PlayDapp-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
PlayDapp (PDA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PDA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PlayDapp (PDA) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.