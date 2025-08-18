Lisätietoja ORCA-rahakkeesta

Orca-logo

Orca – hinta (ORCA)

1ORCA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.221
$2.221$2.221
+0.36%1D
USD
Reaaliaikainen Orca (ORCA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:34:02 (UTC+8)

Orca (ORCA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.21
$ 2.21$ 2.21
24 h:n matalin
$ 2.318
$ 2.318$ 2.318
24 h:n korkein

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 2.318
$ 2.318$ 2.318

$ 22.297489748833872
$ 22.297489748833872$ 22.297489748833872

$ 0.35371299291245367
$ 0.35371299291245367$ 0.35371299291245367

+0.04%

+0.36%

-7.85%

-7.85%

Orca (ORCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.22. Viimeisen 24 tunnin aikana ORCA on vaihdellut alimmillaan $ 2.21 ja korkeimmillaan $ 2.318 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 22.297489748833872, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.35371299291245367.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORCA on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.36% 24 tunnin aikana ja -7.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orca (ORCA) -rahakkeen markkinatiedot

No.293

$ 133.11M
$ 133.11M$ 133.11M

$ 705.85K
$ 705.85K$ 705.85K

$ 166.50M
$ 166.50M$ 166.50M

59.96M
59.96M 59.96M

74,999,663.672289
74,999,663.672289 74,999,663.672289

SOL

Orca-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 133.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 705.85K. ORCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.96M ja sen kokonaistarjonta on 74999663.672289. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 166.50M.

Orca (ORCA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Orca-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00797+0.36%
30 päivää$ -0.446-16.73%
60 päivää$ +0.474+27.14%
90 päivää$ -0.517-18.89%
Orca-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ORCA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00797 (+0.36%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Orca 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.446 (-16.73%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Orca-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORCA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.474 (+27.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Orca-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.517 (-18.89%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Orca (ORCA)?

Tarkista Orca-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Orca-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ORCA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Orca-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Orca-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Orca-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orca (ORCA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orca (ORCA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orca-rahakkeelle.

Tarkista Orca-rahakkeen hintaennuste nyt!

Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikka

Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORCA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Orca (ORCA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Orca:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Orca MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ORCA paikallisiin valuuttoihin

1 Orca(ORCA) - VND
58,419.3
1 Orca(ORCA) - AUD
A$3.441
1 Orca(ORCA) - GBP
1.6428
1 Orca(ORCA) - EUR
1.9092
1 Orca(ORCA) - USD
$2.22
1 Orca(ORCA) - MYR
RM9.3684
1 Orca(ORCA) - TRY
90.8646
1 Orca(ORCA) - JPY
¥328.56
1 Orca(ORCA) - ARS
ARS$2,913.3726
1 Orca(ORCA) - RUB
178.8876
1 Orca(ORCA) - INR
193.8504
1 Orca(ORCA) - IDR
Rp36,393.4368
1 Orca(ORCA) - KRW
3,109.2432
1 Orca(ORCA) - PHP
126.8952
1 Orca(ORCA) - EGP
￡E.107.6478
1 Orca(ORCA) - BRL
R$12.1434
1 Orca(ORCA) - CAD
C$3.0636
1 Orca(ORCA) - BDT
269.9964
1 Orca(ORCA) - NGN
3,410.1198
1 Orca(ORCA) - COP
$8,951.595
1 Orca(ORCA) - ZAR
R.39.3606
1 Orca(ORCA) - UAH
91.4196
1 Orca(ORCA) - VES
Bs304.14
1 Orca(ORCA) - CLP
$2,153.4
1 Orca(ORCA) - PKR
Rs625.8624
1 Orca(ORCA) - KZT
1,192.8948
1 Orca(ORCA) - THB
฿72.5052
1 Orca(ORCA) - TWD
NT$67.6878
1 Orca(ORCA) - AED
د.إ8.1474
1 Orca(ORCA) - CHF
Fr1.776
1 Orca(ORCA) - HKD
HK$17.3382
1 Orca(ORCA) - AMD
֏849.594
1 Orca(ORCA) - MAD
.د.م20.0022
1 Orca(ORCA) - MXN
$41.6472
1 Orca(ORCA) - SAR
ريال8.325
1 Orca(ORCA) - PLN
8.1252
1 Orca(ORCA) - RON
лв9.657
1 Orca(ORCA) - SEK
kr21.3564
1 Orca(ORCA) - BGN
лв3.7296
1 Orca(ORCA) - HUF
Ft757.6638
1 Orca(ORCA) - CZK
46.953
1 Orca(ORCA) - KWD
د.ك0.6771
1 Orca(ORCA) - ILS
7.5702
1 Orca(ORCA) - AOA
Kz2,034.8298
1 Orca(ORCA) - BHD
.د.ب0.83694
1 Orca(ORCA) - BMD
$2.22
1 Orca(ORCA) - DKK
kr14.2524
1 Orca(ORCA) - HNL
L58.3638
1 Orca(ORCA) - MUR
101.5206
1 Orca(ORCA) - NAD
$39.2274
1 Orca(ORCA) - NOK
kr22.5996
1 Orca(ORCA) - NZD
$3.7962
1 Orca(ORCA) - PAB
B/.2.22
1 Orca(ORCA) - PGK
K9.1908
1 Orca(ORCA) - QAR
ر.ق8.0808
1 Orca(ORCA) - RSD
дин.223.9758

Orca-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Orca toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Orca-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orca”

Paljonko Orca (ORCA) on arvoltaan tänään?
ORCA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.22 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORCA-USD-parin nykyinen hinta?
ORCA -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.22. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orca-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORCA markkina-arvo on $ 133.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.96M USD.
Mikä oli ORCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORCA saavutti ATH-hinnaksi 22.297489748833872 USD.
Mikä oli ORCA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORCA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.35371299291245367 USD.
Mikä on ORCA-rahakkeen treidausvolyymi?
ORCA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 705.85K USD.
Nouseeko ORCA tänä vuonna korkeammalle?
ORCA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORCA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:34:02 (UTC+8)

Orca (ORCA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

1 ORCA = 2.22 USD

