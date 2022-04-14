Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Orca (ORCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Orca (ORCA) -rahakkeen tiedot Orca is a DEX on Solana. Virallinen verkkosivusto: https://www.orca.so/ Block Explorer: https://solscan.io/token/orcaEKTdK7LKz57vaAYr9QeNsVEPfiu6QeMU1kektZE Osta ORCA-rahaketta nyt!

Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Orca (ORCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 143.96M $ 143.96M $ 143.96M Kokonaistarjonta: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.96M $ 59.96M $ 59.96M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 180.07M $ 180.07M $ 180.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.6 $ 9.6 $ 9.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 $ 0.35371299291245367 Nykyinen hinta: $ 2.401 $ 2.401 $ 2.401 Lue lisää Orca (ORCA) -rahakkeen hinnasta

Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Orca (ORCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ORCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORCA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ORCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ORCA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Orca (ORCA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ORCA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ORCA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Orca (ORCA) -rahakkeen hintahistoria ORCA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ORCA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ORCA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ORCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ORCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ORCA-rahakkeen hintaennuste nyt!

