ORCA

Orca is a DEX on Solana.

NimiORCA

SijoitusNo.293

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)8.65%

Kierrossa oleva tarjonta59,957,234.87263

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta74,999,657.840769

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta22.297489748833872,2021-11-16

Alin hinta0.35371299291245367,2022-06-19

Julkinen lohkoketjuSOL

JohdantoOrca is a DEX on Solana.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Haku
Suosikit
ORCA/USDT
Orca
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (ORCA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Tietoa
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Spot
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
ORCA/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (ORCA)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Kaavio
Toimeksiantokirja
Markkinahintaan tehdyt kaupat
Tietoa
Avoimet toimeksiannot（0）
Toimeksiantohistoria
Treidaushistoria
Avoimet positiot (0)
Loading...