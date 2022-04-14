Odos (ODOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Odos (ODOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Odos (ODOS) -rahakkeen tiedot Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program. Virallinen verkkosivusto: https://www.odos.xyz/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xca73ed1815e5915489570014e024b7EbE65dE679 Osta ODOS-rahaketta nyt!

Odos (ODOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Odos (ODOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.52M $ 12.52M $ 12.52M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 60.60M $ 60.60M $ 60.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.20553 $ 0.20553 $ 0.20553 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 $ 0.002358350385359093 Nykyinen hinta: $ 0.00606 $ 0.00606 $ 0.00606 Lue lisää Odos (ODOS) -rahakkeen hinnasta

Odos (ODOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Odos (ODOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ODOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ODOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ODOS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ODOS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ODOS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Odos (ODOS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ODOS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ODOS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Odos (ODOS) -rahakkeen hintahistoria ODOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ODOS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ODOS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ODOS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ODOS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ODOS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!