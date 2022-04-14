Nil Token (NIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nil Token (NIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nil Token (NIL) -rahakkeen tiedot Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications. Virallinen verkkosivusto: https://www.nillion.com/ Valkoinen paperi: https://docs.nillion.com/ Block Explorer: https://mintscan.io/nillion Osta NIL-rahaketta nyt!

Nil Token (NIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nil Token (NIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 59.60M $ 59.60M $ 59.60M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 195.15M $ 195.15M $ 195.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 305.40M $ 305.40M $ 305.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.8799 $ 2.8799 $ 2.8799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 $ 0.24213157208932268 Nykyinen hinta: $ 0.3054 $ 0.3054 $ 0.3054 Lue lisää Nil Token (NIL) -rahakkeen hinnasta

Nil Token (NIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nil Token (NIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NIL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nil Token (NIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NIL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nil Token (NIL) -rahakkeen hintahistoria NIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!