Nil Token (NIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2858. Viimeisen 24 tunnin aikana NIL on vaihdellut alimmillaan $ 0.2856 ja korkeimmillaan $ 0.3041 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9515934002951024, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24213157208932268.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NIL on muuttunut -0.98% viimeisen tunnin aikana, -0.76% 24 tunnin aikana ja -5.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Nil Token (NIL) -rahakkeen markkinatiedot
No.525
$ 55.77M
$ 55.77M$ 55.77M
$ 595.48K
$ 595.48K$ 595.48K
$ 285.80M
$ 285.80M$ 285.80M
195.15M
195.15M 195.15M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
NILLION
Nil Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 595.48K. NIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 195.15M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 285.80M.
Nil Token (NIL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nil Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.002187
-0.76%
30 päivää
$ -0.0595
-17.24%
60 päivää
$ +0.0425
+17.46%
90 päivää
$ -0.1941
-40.45%
Nil Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NIL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002187 (-0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Nil Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0595 (-17.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Nil Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NIL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0425 (+17.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Nil Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1941 (-40.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nil Token (NIL)?
Nillion is a permissionless network that redefines secure decentralized data storage and computation for AI and blockchains. The network creates the novel ability for decentralized AI and blockchains to be able to store and process data without seeing it, unlocking a significant white space. Nillion has a suite of application tools – nilAI, nilVM, and nilDB. The tools allow developers to build private data applications.
Nil Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nil Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NIL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Nil Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nil Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Nil Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Nil Token (NIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nil Token (NIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nil Token-rahakkeelle.
Nil Token (NIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Nil Token (NIL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Nil Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nil Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.