Lisätietoja MONKY-rahakkeesta

MONKY-rahakkeen hintatiedot

MONKY-rahakkeen valkoinen paperi

MONKY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MONKY-rahakkeen tokenomiikka

MONKY-rahakkeen hintaennuste

MONKY-rahakkeen historia

MONKY-osto-opas

MONKY/fiat-valuuttamuunnin

MONKY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wise Monkey-logo

Wise Monkey – hinta (MONKY)

1MONKY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000007974
$0.0000007974$0.0000007974
-0.47%1D
USD
Reaaliaikainen Wise Monkey (MONKY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:29 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000007956
$ 0.0000007956$ 0.0000007956
24 h:n matalin
$ 0.0000008458
$ 0.0000008458$ 0.0000008458
24 h:n korkein

$ 0.0000007956
$ 0.0000007956$ 0.0000007956

$ 0.0000008458
$ 0.0000008458$ 0.0000008458

$ 0.000032813184752496
$ 0.000032813184752496$ 0.000032813184752496

$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651

-0.53%

-0.47%

-4.08%

-4.08%

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000007974. Viimeisen 24 tunnin aikana MONKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000007956 ja korkeimmillaan $ 0.0000008458 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000032813184752496, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000636854049651.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MONKY on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, -0.47% 24 tunnin aikana ja -4.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1291

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M

8.50T
8.50T 8.50T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000

85.00%

BSC

Wise Monkey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.04K. MONKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50T ja sen kokonaistarjonta on 8500000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.97M.

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Wise Monkey-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000003765-0.47%
30 päivää$ -0.000000045-5.35%
60 päivää$ +0.0000001541+23.95%
90 päivää$ -0.0000001145-12.56%
Wise Monkey-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MONKY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000003765 (-0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Wise Monkey 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000045 (-5.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Wise Monkey-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MONKY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000001541 (+23.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Wise Monkey-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000001145 (-12.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Wise Monkey (MONKY)?

Tarkista Wise Monkey-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wise Monkey-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MONKY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Wise Monkey-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wise Monkey-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wise Monkey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wise Monkey (MONKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wise Monkey (MONKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wise Monkey-rahakkeelle.

Tarkista Wise Monkey-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikka

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wise Monkey (MONKY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wise Monkey:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wise Monkey MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MONKY paikallisiin valuuttoihin

1 Wise Monkey(MONKY) - VND
0.020983581
1 Wise Monkey(MONKY) - AUD
A$0.00000123597
1 Wise Monkey(MONKY) - GBP
0.000000590076
1 Wise Monkey(MONKY) - EUR
0.000000685764
1 Wise Monkey(MONKY) - USD
$0.0000007974
1 Wise Monkey(MONKY) - MYR
RM0.000003365028
1 Wise Monkey(MONKY) - TRY
0.000032637582
1 Wise Monkey(MONKY) - JPY
¥0.0001180152
1 Wise Monkey(MONKY) - ARS
ARS$0.001046451942
1 Wise Monkey(MONKY) - RUB
0.000064246518
1 Wise Monkey(MONKY) - INR
0.000069628968
1 Wise Monkey(MONKY) - IDR
Rp0.013072129056
1 Wise Monkey(MONKY) - KRW
0.001116806544
1 Wise Monkey(MONKY) - PHP
0.000045579384
1 Wise Monkey(MONKY) - EGP
￡E.0.000038657952
1 Wise Monkey(MONKY) - BRL
R$0.000004361778
1 Wise Monkey(MONKY) - CAD
C$0.000001100412
1 Wise Monkey(MONKY) - BDT
0.000096979788
1 Wise Monkey(MONKY) - NGN
0.001224878166
1 Wise Monkey(MONKY) - COP
$0.00321531615
1 Wise Monkey(MONKY) - ZAR
R.0.000014129928
1 Wise Monkey(MONKY) - UAH
0.000032836932
1 Wise Monkey(MONKY) - VES
Bs0.0001092438
1 Wise Monkey(MONKY) - CLP
$0.000773478
1 Wise Monkey(MONKY) - PKR
Rs0.000224803008
1 Wise Monkey(MONKY) - KZT
0.000428474916
1 Wise Monkey(MONKY) - THB
฿0.000026043084
1 Wise Monkey(MONKY) - TWD
NT$0.000024312726
1 Wise Monkey(MONKY) - AED
د.إ0.000002926458
1 Wise Monkey(MONKY) - CHF
Fr0.00000063792
1 Wise Monkey(MONKY) - HKD
HK$0.000006227694
1 Wise Monkey(MONKY) - AMD
֏0.00030516498
1 Wise Monkey(MONKY) - MAD
.د.م0.000007184574
1 Wise Monkey(MONKY) - MXN
$0.00001495125
1 Wise Monkey(MONKY) - SAR
ريال0.00000299025
1 Wise Monkey(MONKY) - PLN
0.000002918484
1 Wise Monkey(MONKY) - RON
лв0.000003460716
1 Wise Monkey(MONKY) - SEK
kr0.000007663014
1 Wise Monkey(MONKY) - BGN
лв0.000001339632
1 Wise Monkey(MONKY) - HUF
Ft0.000272056932
1 Wise Monkey(MONKY) - CZK
0.00001686501
1 Wise Monkey(MONKY) - KWD
د.ك0.000000243207
1 Wise Monkey(MONKY) - ILS
0.000002719134
1 Wise Monkey(MONKY) - AOA
Kz0.000730888866
1 Wise Monkey(MONKY) - BHD
.د.ب0.0000003006198
1 Wise Monkey(MONKY) - BMD
$0.0000007974
1 Wise Monkey(MONKY) - DKK
kr0.000005119308
1 Wise Monkey(MONKY) - HNL
L0.000020963646
1 Wise Monkey(MONKY) - MUR
0.000036465102
1 Wise Monkey(MONKY) - NAD
$0.000014090058
1 Wise Monkey(MONKY) - NOK
kr0.000008109558
1 Wise Monkey(MONKY) - NZD
$0.000001363554
1 Wise Monkey(MONKY) - PAB
B/.0.0000007974
1 Wise Monkey(MONKY) - PGK
K0.000003301236
1 Wise Monkey(MONKY) - QAR
ر.ق0.000002902536
1 Wise Monkey(MONKY) - RSD
дин.0.000080393868

Wise Monkey-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wise Monkey toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Wise Monkey-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wise Monkey”

Paljonko Wise Monkey (MONKY) on arvoltaan tänään?
MONKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000007974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MONKY-USD-parin nykyinen hinta?
MONKY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000007974. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wise Monkey-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MONKY markkina-arvo on $ 6.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MONKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MONKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50T USD.
Mikä oli MONKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MONKY saavutti ATH-hinnaksi 0.000032813184752496 USD.
Mikä oli MONKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MONKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000636854049651 USD.
Mikä on MONKY-rahakkeen treidausvolyymi?
MONKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.04K USD.
Nouseeko MONKY tänä vuonna korkeammalle?
MONKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONKY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:20:29 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MONKY-USD-laskin

Summa

MONKY
MONKY
USD
USD

1 MONKY = 0.000000 USD

Treidaa MONKY-rahaketta

MONKYUSDT
$0.0000007974
$0.0000007974$0.0000007974
-0.55%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu