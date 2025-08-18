Mikä on Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Wise Monkey-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista MONKY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Wise Monkey-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Wise Monkey-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Wise Monkey-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wise Monkey (MONKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wise Monkey (MONKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wise Monkey-rahakkeelle.

Tarkista Wise Monkey-rahakkeen hintaennuste nyt!

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikka

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Wise Monkey (MONKY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Wise Monkey:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Wise Monkey MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MONKY paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Wise Monkey-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Wise Monkey toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wise Monkey” Paljonko Wise Monkey (MONKY) on arvoltaan tänään? MONKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000007974 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on MONKY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0000007974 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MONKY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Wise Monkey-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen MONKY markkina-arvo on $ 6.78M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on MONKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? MONKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50T USD . Mikä oli MONKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? MONKY saavutti ATH-hinnaksi 0.000032813184752496 USD . Mikä oli MONKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? MONKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000636854049651 USD . Mikä on MONKY-rahakkeen treidausvolyymi? MONKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.04K USD . Nouseeko MONKY tänä vuonna korkeammalle? MONKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONKY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.