Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

SijoitusNo.1342

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta8,500,000,000,000

Enimmäistarjonta10,000,000,000,000

Kokonaistarjonta8,500,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.85%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.000032813184752496,2024-12-12

Alin hinta0.000000636854049651,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoWise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MONKY/USDT
Wise Monkey
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MONKY)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Tietoa
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (MONKY)
--
24 h:n summa (USDT)
--
