Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tiedot Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Virallinen verkkosivusto: https://wisemonky.com Valkoinen paperi: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Osta MONKY-rahaketta nyt!

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.97M $ 6.97M $ 6.97M Kokonaistarjonta: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.20M $ 8.20M $ 8.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Nykyinen hinta: $ 0.0000008197 $ 0.0000008197 $ 0.0000008197 Lue lisää Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen hinnasta

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MONKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MONKY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MONKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MONKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka MONKY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita MONKY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan MONKY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wise Monkey (MONKY) -rahakkeen hintahistoria MONKY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu MONKY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

MONKY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne MONKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MONKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso MONKY-rahakkeen hintaennuste nyt!

