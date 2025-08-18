Lisätietoja DUSK-rahakkeesta

DUSK-rahakkeen hintatiedot

DUSK-rahakkeen valkoinen paperi

DUSK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DUSK-rahakkeen tokenomiikka

DUSK-rahakkeen hintaennuste

DUSK-rahakkeen historia

DUSK-osto-opas

DUSK/fiat-valuuttamuunnin

DUSK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dusk Network-logo

Dusk Network – hinta (DUSK)

1DUSK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06463
$0.06463$0.06463
-0.13%1D
USD
Reaaliaikainen Dusk Network (DUSK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:58:43 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06404
$ 0.06404$ 0.06404
24 h:n matalin
$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838
24 h:n korkein

$ 0.06404
$ 0.06404$ 0.06404

$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838

$ 1.1657160542174692
$ 1.1657160542174692$ 1.1657160542174692

$ 0.01105859193
$ 0.01105859193$ 0.01105859193

-1.09%

-0.13%

+1.41%

+1.41%

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06463. Viimeisen 24 tunnin aikana DUSK on vaihdellut alimmillaan $ 0.06404 ja korkeimmillaan $ 0.06838 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1657160542174692, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01105859193.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUSK on muuttunut -1.09% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja +1.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen markkinatiedot

No.725

$ 31.39M
$ 31.39M$ 31.39M

$ 356.54K
$ 356.54K$ 356.54K

$ 64.63M
$ 64.63M$ 64.63M

485.70M
485.70M 485.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

48.56%

ETH

Dusk Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 356.54K. DUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 485.70M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.63M.

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dusk Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000841-0.13%
30 päivää$ -0.00822-11.29%
60 päivää$ +0.02046+46.32%
90 päivää$ -0.02308-26.32%
Dusk Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DUSK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000841 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Dusk Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00822 (-11.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Dusk Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DUSK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02046 (+46.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Dusk Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02308 (-26.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dusk Network (DUSK)?

Tarkista Dusk Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Dusk Network (DUSK)

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dusk Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DUSK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Dusk Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dusk Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Dusk Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dusk Network (DUSK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dusk Network (DUSK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dusk Network-rahakkeelle.

Tarkista Dusk Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikka

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUSK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Dusk Network (DUSK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Dusk Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dusk Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DUSK paikallisiin valuuttoihin

1 Dusk Network(DUSK) - VND
1,700.73845
1 Dusk Network(DUSK) - AUD
A$0.1001765
1 Dusk Network(DUSK) - GBP
0.0478262
1 Dusk Network(DUSK) - EUR
0.0555818
1 Dusk Network(DUSK) - USD
$0.06463
1 Dusk Network(DUSK) - MYR
RM0.2727386
1 Dusk Network(DUSK) - TRY
2.6453059
1 Dusk Network(DUSK) - JPY
¥9.56524
1 Dusk Network(DUSK) - ARS
ARS$84.9276978
1 Dusk Network(DUSK) - RUB
5.2072391
1 Dusk Network(DUSK) - INR
5.6409064
1 Dusk Network(DUSK) - IDR
Rp1,059.5080272
1 Dusk Network(DUSK) - KRW
90.5181928
1 Dusk Network(DUSK) - PHP
3.6948971
1 Dusk Network(DUSK) - EGP
￡E.3.1339087
1 Dusk Network(DUSK) - BRL
R$0.3535261
1 Dusk Network(DUSK) - CAD
C$0.0898357
1 Dusk Network(DUSK) - BDT
7.8603006
1 Dusk Network(DUSK) - NGN
99.2774967
1 Dusk Network(DUSK) - COP
$260.6043175
1 Dusk Network(DUSK) - ZAR
R.1.1458899
1 Dusk Network(DUSK) - UAH
2.6614634
1 Dusk Network(DUSK) - VES
Bs8.85431
1 Dusk Network(DUSK) - CLP
$62.6911
1 Dusk Network(DUSK) - PKR
Rs18.2204896
1 Dusk Network(DUSK) - KZT
34.7282842
1 Dusk Network(DUSK) - THB
฿2.1114621
1 Dusk Network(DUSK) - TWD
NT$1.971215
1 Dusk Network(DUSK) - AED
د.إ0.2371921
1 Dusk Network(DUSK) - CHF
Fr0.051704
1 Dusk Network(DUSK) - HKD
HK$0.5047603
1 Dusk Network(DUSK) - AMD
֏24.733901
1 Dusk Network(DUSK) - MAD
.د.م0.5823163
1 Dusk Network(DUSK) - MXN
$1.2124588
1 Dusk Network(DUSK) - SAR
ريال0.2423625
1 Dusk Network(DUSK) - PLN
0.2365458
1 Dusk Network(DUSK) - RON
лв0.2811405
1 Dusk Network(DUSK) - SEK
kr0.6217406
1 Dusk Network(DUSK) - BGN
лв0.1085784
1 Dusk Network(DUSK) - HUF
Ft22.0730839
1 Dusk Network(DUSK) - CZK
1.3682171
1 Dusk Network(DUSK) - KWD
د.ك0.01971215
1 Dusk Network(DUSK) - ILS
0.2203883
1 Dusk Network(DUSK) - AOA
Kz59.2392117
1 Dusk Network(DUSK) - BHD
.د.ب0.02430088
1 Dusk Network(DUSK) - BMD
$0.06463
1 Dusk Network(DUSK) - DKK
kr0.4155709
1 Dusk Network(DUSK) - HNL
L1.6991227
1 Dusk Network(DUSK) - MUR
2.9555299
1 Dusk Network(DUSK) - NAD
$1.1420121
1 Dusk Network(DUSK) - NOK
kr0.6579334
1 Dusk Network(DUSK) - NZD
$0.1105173
1 Dusk Network(DUSK) - PAB
B/.0.06463
1 Dusk Network(DUSK) - PGK
K0.2675682
1 Dusk Network(DUSK) - QAR
ر.ق0.2352532
1 Dusk Network(DUSK) - RSD
дин.6.5256911

Dusk Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Dusk Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Dusk Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dusk Network”

Paljonko Dusk Network (DUSK) on arvoltaan tänään?
DUSK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06463 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUSK-USD-parin nykyinen hinta?
DUSK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06463. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dusk Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUSK markkina-arvo on $ 31.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 485.70M USD.
Mikä oli DUSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUSK saavutti ATH-hinnaksi 1.1657160542174692 USD.
Mikä oli DUSK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUSK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01105859193 USD.
Mikä on DUSK-rahakkeen treidausvolyymi?
DUSK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 356.54K USD.
Nouseeko DUSK tänä vuonna korkeammalle?
DUSK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUSK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:58:43 (UTC+8)

Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DUSK-USD-laskin

Summa

DUSK
DUSK
USD
USD

1 DUSK = 0.06463 USD

Treidaa DUSK-rahaketta

DUSKUSDT
$0.06463
$0.06463$0.06463
-0.24%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu