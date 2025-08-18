Dusk Network (DUSK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06463. Viimeisen 24 tunnin aikana DUSK on vaihdellut alimmillaan $ 0.06404 ja korkeimmillaan $ 0.06838 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUSK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1657160542174692, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01105859193.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DUSK on muuttunut -1.09% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja +1.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dusk Network (DUSK) -rahakkeen markkinatiedot
$ 31.39M
$ 356.54K
$ 64.63M
485.70M
1,000,000,000
500,000,000
Dusk Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 356.54K. DUSK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 485.70M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.63M.
Dusk Network (DUSK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dusk Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000841
-0.13%
30 päivää
$ -0.00822
-11.29%
60 päivää
$ +0.02046
+46.32%
90 päivää
$ -0.02308
-26.32%
Dusk Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DUSK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000841 (-0.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dusk Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00822 (-11.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dusk Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DUSK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02046 (+46.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dusk Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02308 (-26.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dusk Network (DUSK)?
Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.
Dusk Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Dusk Network (DUSK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dusk Network (DUSK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dusk Network-rahakkeelle.
Dusk Network (DUSK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUSK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Dusk Network (DUSK) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.