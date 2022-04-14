MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu MON Protocol (MON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

MON Protocol (MON) -rahakkeen tiedot Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Virallinen verkkosivusto: https://monprotocol.ai/ Valkoinen paperi: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/ Osta MON-rahaketta nyt!

MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu MON Protocol (MON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.56M $ 12.56M $ 12.56M Kokonaistarjonta: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Kierrossa oleva tarjonta: $ 555.94M $ 555.94M $ 555.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 22.59M $ 22.59M $ 22.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 Kaikkien aikojen alin: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 Nykyinen hinta: $ 0.0226 $ 0.0226 $ 0.0226 Lue lisää MON Protocol (MON) -rahakkeen hinnasta

MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

