MON Protocol-logo

MON Protocol – hinta (MON)

1MON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0221
$0.0221$0.0221
-1.33%1D
USD
Reaaliaikainen MON Protocol (MON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:09:13 (UTC+8)

MON Protocol (MON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0221
$ 0.0221$ 0.0221
24 h:n matalin
$ 0.0231
$ 0.0231$ 0.0231
24 h:n korkein

$ 0.0221
$ 0.0221$ 0.0221

$ 0.0231
$ 0.0231$ 0.0231

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591

0.00%

-1.32%

+16.31%

+16.31%

MON Protocol (MON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0221. Viimeisen 24 tunnin aikana MON on vaihdellut alimmillaan $ 0.0221 ja korkeimmillaan $ 0.0231 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9595624143978051, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.015308968717196591.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MON on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja +16.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MON Protocol (MON) -rahakkeen markkinatiedot

No.1058

$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M

$ 451.82
$ 451.82$ 451.82

$ 22.09M
$ 22.09M$ 22.09M

555.69M
555.69M 555.69M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

MON Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 451.82. MON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.69M ja sen kokonaistarjonta on 999517431. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.09M.

MON Protocol (MON) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MON Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002979-1.32%
30 päivää$ -0.0011-4.75%
60 päivää$ +0.0026+13.33%
90 päivää$ -0.005-18.46%
MON Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002979 (-1.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

MON Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0011 (-4.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

MON Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0026 (+13.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

MON Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005 (-18.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle MON Protocol (MON)?

Tarkista MON Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja MON Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MON-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue MON Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään MON Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

MON Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MON Protocol (MON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MON Protocol (MON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MON Protocol-rahakkeelle.

Tarkista MON Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikka

MON Protocol (MON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

MON Protocol (MON) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa MON Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

MON Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton MON Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen MON Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MON Protocol”

Paljonko MON Protocol (MON) on arvoltaan tänään?
MON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0221 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MON-USD-parin nykyinen hinta?
MON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0221. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MON Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MON markkina-arvo on $ 12.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.69M USD.
Mikä oli MON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MON saavutti ATH-hinnaksi 0.9595624143978051 USD.
Mikä oli MON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.015308968717196591 USD.
Mikä on MON-rahakkeen treidausvolyymi?
MON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 451.82 USD.
Nouseeko MON tänä vuonna korkeammalle?
MON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
MON Protocol (MON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

MON-USD-laskin

Summa

MON
MON
USD
USD

1 MON = 0.0221 USD

Treidaa MON-rahaketta

MONUSDT
$0.0221
$0.0221$0.0221
-1.32%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu