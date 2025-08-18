MON Protocol (MON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0221. Viimeisen 24 tunnin aikana MON on vaihdellut alimmillaan $ 0.0221 ja korkeimmillaan $ 0.0231 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9595624143978051, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.015308968717196591.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MON on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja +16.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MON Protocol (MON) -rahakkeen markkinatiedot
$ 12.28M
$ 451.82
$ 22.09M
555.69M
999,517,431
MON Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 451.82. MON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 555.69M ja sen kokonaistarjonta on 999517431. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.09M.
MON Protocol (MON) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän MON Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002979
-1.32%
30 päivää
$ -0.0011
-4.75%
60 päivää
$ +0.0026
+13.33%
90 päivää
$ -0.005
-18.46%
MON Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MON-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002979 (-1.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
MON Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0011 (-4.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
MON Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MON-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0026 (+13.33%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
MON Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.005 (-18.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.
