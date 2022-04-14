Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Mina Protocol (MINA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tiedot Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Virallinen verkkosivusto: https://minaprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://minaprotocol.com/docs Block Explorer: https://minaexplorer.com/ Osta MINA-rahaketta nyt!

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Mina Protocol (MINA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 231.47M $ 231.47M $ 231.47M Kokonaistarjonta: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 231.47M $ 231.47M $ 231.47M Kaikkien aikojen korkein: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Nykyinen hinta: $ 0.1854 $ 0.1854 $ 0.1854 Lue lisää Mina Protocol (MINA) -rahakkeen hinnasta

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MINA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MINA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MINA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MINA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

