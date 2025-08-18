Mina Protocol (MINA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1826. Viimeisen 24 tunnin aikana MINA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1796 ja korkeimmillaan $ 0.1883 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.91409787, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.14716687850259458.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MINA on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, +1.10% 24 tunnin aikana ja -4.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mina Protocol (MINA) -rahakkeen markkinatiedot
Mina Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 227.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 860.68K. MINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.25B ja sen kokonaistarjonta on 1248182181.8400393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 227.92M.
Mina Protocol (MINA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mina Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001988
+1.10%
30 päivää
$ -0.0483
-20.92%
60 päivää
$ +0.0319
+21.16%
90 päivää
$ -0.078
-29.94%
Mina Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MINA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001988 (+1.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Mina Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0483 (-20.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Mina Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MINA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0319 (+21.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Mina Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.078 (-29.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Mina Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
