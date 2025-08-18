Lisätietoja MINA-rahakkeesta

Mina Protocol-logo

Mina Protocol – hinta (MINA)

1MINA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1827
$0.1827$0.1827
+1.10%1D
USD
Reaaliaikainen Mina Protocol (MINA) -hintakaavio
2025-08-22 03:08:13 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1796
$ 0.1796$ 0.1796
24 h:n matalin
$ 0.1883
$ 0.1883$ 0.1883
24 h:n korkein

$ 0.1796
$ 0.1796$ 0.1796

$ 0.1883
$ 0.1883$ 0.1883

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

+0.77%

+1.10%

-4.10%

-4.10%

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1826. Viimeisen 24 tunnin aikana MINA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1796 ja korkeimmillaan $ 0.1883 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.91409787, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.14716687850259458.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MINA on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, +1.10% 24 tunnin aikana ja -4.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen markkinatiedot

No.189

$ 227.92M
$ 227.92M$ 227.92M

$ 860.68K
$ 860.68K$ 860.68K

$ 227.92M
$ 227.92M$ 227.92M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,248,182,181.8400393
1,248,182,181.8400393 1,248,182,181.8400393

0.01%

MINA

Mina Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 227.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 860.68K. MINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.25B ja sen kokonaistarjonta on 1248182181.8400393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 227.92M.

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Mina Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001988+1.10%
30 päivää$ -0.0483-20.92%
60 päivää$ +0.0319+21.16%
90 päivää$ -0.078-29.94%
Mina Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MINA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001988 (+1.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Mina Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0483 (-20.92%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Mina Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MINA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0319 (+21.16%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Mina Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.078 (-29.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Mina Protocol (MINA)?

Tarkista Mina Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Mina Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MINA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Mina Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Mina Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Mina Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mina Protocol (MINA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mina Protocol (MINA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mina Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Mina Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikka

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Mina Protocol (MINA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Mina Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Mina Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MINA paikallisiin valuuttoihin

1 Mina Protocol(MINA) - VND
4,805.119
1 Mina Protocol(MINA) - AUD
A$0.28303
1 Mina Protocol(MINA) - GBP
0.135124
1 Mina Protocol(MINA) - EUR
0.157036
1 Mina Protocol(MINA) - USD
$0.1826
1 Mina Protocol(MINA) - MYR
RM0.770572
1 Mina Protocol(MINA) - TRY
7.473818
1 Mina Protocol(MINA) - JPY
¥27.0248
1 Mina Protocol(MINA) - ARS
ARS$239.947356
1 Mina Protocol(MINA) - RUB
14.712082
1 Mina Protocol(MINA) - INR
15.933676
1 Mina Protocol(MINA) - IDR
Rp2,993.442144
1 Mina Protocol(MINA) - KRW
255.742256
1 Mina Protocol(MINA) - PHP
10.439242
1 Mina Protocol(MINA) - EGP
￡E.8.854274
1 Mina Protocol(MINA) - BRL
R$0.998822
1 Mina Protocol(MINA) - CAD
C$0.251988
1 Mina Protocol(MINA) - BDT
22.207812
1 Mina Protocol(MINA) - NGN
280.490034
1 Mina Protocol(MINA) - COP
$736.28885
1 Mina Protocol(MINA) - ZAR
R.3.237498
1 Mina Protocol(MINA) - UAH
7.519468
1 Mina Protocol(MINA) - VES
Bs25.0162
1 Mina Protocol(MINA) - CLP
$177.122
1 Mina Protocol(MINA) - PKR
Rs51.478592
1 Mina Protocol(MINA) - KZT
98.118284
1 Mina Protocol(MINA) - THB
฿5.963716
1 Mina Protocol(MINA) - TWD
NT$5.571126
1 Mina Protocol(MINA) - AED
د.إ0.670142
1 Mina Protocol(MINA) - CHF
Fr0.14608
1 Mina Protocol(MINA) - HKD
HK$1.426106
1 Mina Protocol(MINA) - AMD
֏69.88102
1 Mina Protocol(MINA) - MAD
.د.م1.645226
1 Mina Protocol(MINA) - MXN
$3.425576
1 Mina Protocol(MINA) - SAR
ريال0.68475
1 Mina Protocol(MINA) - PLN
0.668316
1 Mina Protocol(MINA) - RON
лв0.79431
1 Mina Protocol(MINA) - SEK
kr1.756612
1 Mina Protocol(MINA) - BGN
лв0.306768
1 Mina Protocol(MINA) - HUF
Ft62.341466
1 Mina Protocol(MINA) - CZK
3.863816
1 Mina Protocol(MINA) - KWD
د.ك0.055693
1 Mina Protocol(MINA) - ILS
0.622666
1 Mina Protocol(MINA) - AOA
Kz167.369334
1 Mina Protocol(MINA) - BHD
.د.ب0.0688402
1 Mina Protocol(MINA) - BMD
$0.1826
1 Mina Protocol(MINA) - DKK
kr1.172292
1 Mina Protocol(MINA) - HNL
L4.800554
1 Mina Protocol(MINA) - MUR
8.350298
1 Mina Protocol(MINA) - NAD
$3.226542
1 Mina Protocol(MINA) - NOK
kr1.857042
1 Mina Protocol(MINA) - NZD
$0.312246
1 Mina Protocol(MINA) - PAB
B/.0.1826
1 Mina Protocol(MINA) - PGK
K0.755964
1 Mina Protocol(MINA) - QAR
ر.ق0.664664
1 Mina Protocol(MINA) - RSD
дин.18.427992

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Mina Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Mina Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mina Protocol”

Paljonko Mina Protocol (MINA) on arvoltaan tänään?
MINA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1826 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MINA-USD-parin nykyinen hinta?
MINA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1826. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mina Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MINA markkina-arvo on $ 227.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.25B USD.
Mikä oli MINA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MINA saavutti ATH-hinnaksi 9.91409787 USD.
Mikä oli MINA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MINA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.14716687850259458 USD.
Mikä on MINA-rahakkeen treidausvolyymi?
MINA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 860.68K USD.
Nouseeko MINA tänä vuonna korkeammalle?
MINA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MINA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:08:13 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
1 MINA = 0.1826 USD

Treidaa MINA-rahaketta

MINAUSDC
$0.1825
$0.1825$0.1825
+1.05%
MINAUSDT
$0.1827
$0.1827$0.1827
+1.05%

