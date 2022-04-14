Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Griffain.com (GRIFFAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://griffain.com/ Valkoinen paperi: https://griffain.com/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP Osta GRIFFAIN-rahaketta nyt!

Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.44M $ 38.44M $ 38.44M Kokonaistarjonta: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.44M $ 38.44M $ 38.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6409 $ 0.6409 $ 0.6409 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 $ 0.000158262469423349 Nykyinen hinta: $ 0.03844 $ 0.03844 $ 0.03844 Lue lisää Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen hinnasta

Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten GRIFFAIN-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview GRIFFAIN is a Solana-based memecoin and utility token at the core of the Griffain decentralized platform, which coordinates a network of AI agents to facilitate on-chain actions. The token is used to create and manage AI agents for tasks such as token trading, creation, tweet publishing, and on-chain information retrieval. Issuance Mechanism Launch : GRIFFAIN was launched as the first memecoin created by Griffain's network of agents on November 2, 2024.

: GRIFFAIN was launched as the first memecoin created by Griffain's network of agents on November 2, 2024. Blockchain : It is a Solana-based token.

: It is a Solana-based token. Exchange Listings : GRIFFAIN is listed on major exchanges such as Bitget (December 2024) and Kraken (January 2025), indicating broad accessibility and liquidity.

: GRIFFAIN is listed on major exchanges such as Bitget (December 2024) and Kraken (January 2025), indicating broad accessibility and liquidity. Initial Distribution: There is no detailed public data available on the initial issuance mechanism (e.g., fair launch, presale, or airdrop), nor on the total supply or emission schedule from the available sources. Allocation Mechanism Allocation Details: There is no explicit breakdown of token allocation (e.g., team, community, investors, ecosystem) in the available data. No allocation table or pie chart has been published in the accessible documentation or exchange listings. Usage and Incentive Mechanism Utility : GRIFFAIN is used to: Create and manage AI agents (Personal and Special Agents). Enable agents to execute on-chain transactions, retrieve information, and perform specialized tasks. Purchase access passes for the Griffain platform, which are required to use the network and its agents. Facilitate agent-driven commerce, such as buying NFTs or other digital assets via agent wallets.

: GRIFFAIN is used to: Ecosystem Integration : The token is central to the Griffain ecosystem, powering agent actions and potentially serving as a medium of exchange for agent-driven services.

: The token is central to the Griffain ecosystem, powering agent actions and potentially serving as a medium of exchange for agent-driven services. Incentives: There is no evidence of staking, yield farming, or direct token-holder rewards (such as dividends or liquidity incentives) in the current documentation. Locking Mechanism and Unlocking Time Locking/Unlocking : There is no available data on any token locking mechanisms, vesting schedules, or unlock events for GRIFFAIN. The absence of such information suggests either a fair launch or that these details have not been publicly disclosed.

: There is no available data on any token locking mechanisms, vesting schedules, or unlock events for GRIFFAIN. The absence of such information suggests either a fair launch or that these details have not been publicly disclosed. Access Passes: While not a token lock, access to the Griffain platform is gated by the purchase of an access pass, which may be paid for using GRIFFAIN. Summary Table Aspect Details Issuance Mechanism Launched Nov 2, 2024; Solana-based; no detailed emission data available Allocation Mechanism No public breakdown of allocations (team, community, investors, etc.) Usage/Utility Powering AI agents, platform access, agent-driven transactions, and commerce Incentive Mechanism No staking, yield, or direct holder rewards disclosed Locking Mechanism No vesting, lockup, or unlock schedule information available Unlocking Time Not disclosed Additional Context and Limitations Transparency : The lack of detailed tokenomics (allocation, vesting, and unlock schedules) is a limitation for investors seeking full transparency.

: The lack of detailed tokenomics (allocation, vesting, and unlock schedules) is a limitation for investors seeking full transparency. Ecosystem Role : GRIFFAIN’s primary value is as a utility token within the Griffain AI agent ecosystem, rather than as a yield-generating or governance asset.

: GRIFFAIN’s primary value is as a utility token within the Griffain AI agent ecosystem, rather than as a yield-generating or governance asset. Future Updates: As the project matures, more detailed tokenomics may be published, especially if the platform expands or undergoes further exchange listings. Actionable Insight:

If you are considering participating in the GRIFFAIN ecosystem, focus on its utility for agent-driven automation and platform access. For investment purposes, be aware of the current lack of detailed public information on token allocation and unlock schedules, which may affect long-term supply dynamics and price behavior.

Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRIFFAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRIFFAIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRIFFAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRIFFAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRIFFAIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRIFFAIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRIFFAIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Griffain.com (GRIFFAIN) -rahakkeen hintahistoria GRIFFAIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRIFFAIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRIFFAIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRIFFAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRIFFAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRIFFAIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!