Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sleepless AI (AI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tiedot Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Virallinen verkkosivusto: https://www.sleeplessailab.com Valkoinen paperi: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2 Osta AI-rahaketta nyt!

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sleepless AI (AI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 48.01M $ 48.01M $ 48.01M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 382.56M $ 382.56M $ 382.56M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 125.50M $ 125.50M $ 125.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 3 $ 3 $ 3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Nykyinen hinta: $ 0.1255 $ 0.1255 $ 0.1255 Lue lisää Sleepless AI (AI) -rahakkeen hinnasta

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Sleepless AI (AI) -rahakkeen hintahistoria AI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

