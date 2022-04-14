ME (ME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ME (ME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ME (ME) -rahakkeen tiedot Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Virallinen verkkosivusto: https://mefoundation.com/ Valkoinen paperi: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Block Explorer: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Osta ME-rahaketta nyt!

ME (ME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ME (ME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 115.60M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 163.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 708.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 30 Kaikkien aikojen alin: $ 0.6427142402325082 Nykyinen hinta: $ 0.7086 Lue lisää ME (ME) -rahakkeen hinnasta

ME (ME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ME (ME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ME (ME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ME-rahakkeita MEXCistä nyt!

ME (ME) -rahakkeen hintahistoria ME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ME-rahakkeen hintaennuste nyt!

