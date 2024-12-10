ME

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

NimiME

SijoitusNo.338

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)5.79%

Kierrossa oleva tarjonta167,133,079.830862

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta999,996,757.781425

Kierrossa oleva määrä0.1671%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta13.238140041584465,2024-12-10

Alin hinta0.6427142402325082,2025-06-22

Julkinen lohkoketjuSOL

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

