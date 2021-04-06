Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Alien Worlds Trilium (TLM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tiedot Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Virallinen verkkosivusto: https://alienworlds.io Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Block Explorer: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Osta TLM-rahaketta nyt!

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M Kokonaistarjonta: $ 6.78B $ 6.78B $ 6.78B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.06B $ 6.06B $ 6.06B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 49.61M $ 49.61M $ 49.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Nykyinen hinta: $ 0.004961 $ 0.004961 $ 0.004961 Lue lisää Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen hinnasta

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TLM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TLM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TLM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TLM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TLM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TLM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TLM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Alien Worlds Trilium (TLM) -rahakkeen hintahistoria TLM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TLM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TLM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TLM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TLM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TLM-rahakkeen hintaennuste nyt!

