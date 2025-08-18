Lisätietoja ME-rahakkeesta

ME-logo

ME – hinta (ME)

1ME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6736
$0.6736
+0.29%1D
USD
Reaaliaikainen ME (ME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:17:41 (UTC+8)

ME (ME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6687
$ 0.6687
24 h:n matalin
$ 0.698
$ 0.698
24 h:n korkein

$ 0.6687
$ 0.6687

$ 0.698
$ 0.698

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465

$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082

-0.60%

+0.29%

-5.31%

-5.31%

ME (ME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.673. Viimeisen 24 tunnin aikana ME on vaihdellut alimmillaan $ 0.6687 ja korkeimmillaan $ 0.698 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.238140041584465, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6427142402325082.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ME on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja -5.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ME (ME) -rahakkeen markkinatiedot

No.349

$ 109.79M
$ 109.79M

$ 457.57K
$ 457.57K

$ 673.00M
$ 673.00M

163.13M
163.13M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,997,219.215496
999,997,219.215496

16.31%

SOL

ME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 109.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 457.57K. ME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 163.13M ja sen kokonaistarjonta on 999997219.215496. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 673.00M.

ME (ME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ME-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001948+0.29%
30 päivää$ -0.2905-30.16%
60 päivää$ +0.0055+0.82%
90 päivää$ -0.2908-30.18%
ME-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001948 (+0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ME 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.2905 (-30.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ME-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0055 (+0.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ME-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2908 (-30.18%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ME (ME)?

Tarkista ME-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ME-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ME-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ME-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ME (ME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ME (ME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ME-rahakkeelle.

Tarkista ME-rahakkeen hintaennuste nyt!

ME (ME) -rahakkeen tokenomiikka

ME (ME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ME (ME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ME:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ME MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ME paikallisiin valuuttoihin

1 ME(ME) - VND
17,709.995
1 ME(ME) - AUD
A$1.04315
1 ME(ME) - GBP
0.49802
1 ME(ME) - EUR
0.57878
1 ME(ME) - USD
$0.673
1 ME(ME) - MYR
RM2.84006
1 ME(ME) - TRY
27.54589
1 ME(ME) - JPY
¥99.604
1 ME(ME) - ARS
ARS$884.36238
1 ME(ME) - RUB
54.23034
1 ME(ME) - INR
58.73944
1 ME(ME) - IDR
Rp11,032.78512
1 ME(ME) - KRW
942.57688
1 ME(ME) - PHP
38.48214
1 ME(ME) - EGP
￡E.32.62704
1 ME(ME) - BRL
R$3.68131
1 ME(ME) - CAD
C$0.93547
1 ME(ME) - BDT
81.85026
1 ME(ME) - NGN
1,033.78857
1 ME(ME) - COP
$2,713.70425
1 ME(ME) - ZAR
R.11.92556
1 ME(ME) - UAH
27.71414
1 ME(ME) - VES
Bs92.201
1 ME(ME) - CLP
$652.81
1 ME(ME) - PKR
Rs189.73216
1 ME(ME) - KZT
361.62982
1 ME(ME) - THB
฿21.98018
1 ME(ME) - TWD
NT$20.53323
1 ME(ME) - AED
د.إ2.46991
1 ME(ME) - CHF
Fr0.5384
1 ME(ME) - HKD
HK$5.25613
1 ME(ME) - AMD
֏257.5571
1 ME(ME) - MAD
.د.م6.06373
1 ME(ME) - MXN
$12.62548
1 ME(ME) - SAR
ريال2.52375
1 ME(ME) - PLN
2.46318
1 ME(ME) - RON
лв2.92755
1 ME(ME) - SEK
kr6.47426
1 ME(ME) - BGN
лв1.13064
1 ME(ME) - HUF
Ft229.84969
1 ME(ME) - CZK
14.25414
1 ME(ME) - KWD
د.ك0.205265
1 ME(ME) - ILS
2.29493
1 ME(ME) - AOA
Kz616.86507
1 ME(ME) - BHD
.د.ب0.253048
1 ME(ME) - BMD
$0.673
1 ME(ME) - DKK
kr4.32739
1 ME(ME) - HNL
L17.69317
1 ME(ME) - MUR
30.77629
1 ME(ME) - NAD
$11.89191
1 ME(ME) - NOK
kr6.84441
1 ME(ME) - NZD
$1.15083
1 ME(ME) - PAB
B/.0.673
1 ME(ME) - PGK
K2.78622
1 ME(ME) - QAR
ر.ق2.44972
1 ME(ME) - RSD
дин.67.95281

ME-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ME toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ME-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ME”

Paljonko ME (ME) on arvoltaan tänään?
ME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.673 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ME-USD-parin nykyinen hinta?
ME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.673. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ME markkina-arvo on $ 109.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 163.13M USD.
Mikä oli ME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ME saavutti ATH-hinnaksi 13.238140041584465 USD.
Mikä oli ME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6427142402325082 USD.
Mikä on ME-rahakkeen treidausvolyymi?
ME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 457.57K USD.
Nouseeko ME tänä vuonna korkeammalle?
ME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:17:41 (UTC+8)

