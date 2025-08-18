Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1562
$ 0.1562$ 0.1562
24 h:n matalin
$ 0.165
$ 0.165$ 0.165
24 h:n korkein
$ 0.1562
$ 0.1562$ 0.1562
$ 0.165
$ 0.165$ 0.165
$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311$ 10.70544724630311
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
+0.50%
+0.63%
-8.12%
-8.12%
Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1597. Viimeisen 24 tunnin aikana MAVIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1562 ja korkeimmillaan $ 0.165 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.70544724630311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09690384445875239.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MAVIA on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.63% 24 tunnin aikana ja -8.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen markkinatiedot
No.882
$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M
$ 102.80K
$ 102.80K$ 102.80K
$ 41.04M
$ 41.04M$ 41.04M
123.35M
123.35M 123.35M
256,989,887.032251
256,989,887.032251 256,989,887.032251
250,000,000
250,000,000 250,000,000
47.99%
ETH
Heroes of Mavia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.80K. MAVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.35M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.04M.
Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Heroes of Mavia-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001
+0.63%
30 päivää
$ -0.0283
-15.06%
60 päivää
$ +0.0271
+20.43%
90 päivää
$ -0.0469
-22.71%
Heroes of Mavia-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään MAVIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001 (+0.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Heroes of Mavia 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0283 (-15.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Heroes of Mavia-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MAVIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0271 (+20.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Heroes of Mavia-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0469 (-22.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Heroes of Mavia (MAVIA)?
Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.
Heroes of Mavia on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Heroes of Mavia-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista MAVIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Heroes of Mavia-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Heroes of Mavia-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Heroes of Mavia-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Heroes of Mavia (MAVIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Heroes of Mavia (MAVIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Heroes of Mavia-rahakkeelle.
Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAVIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Heroes of Mavia (MAVIA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Heroes of Mavia:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Heroes of Mavia MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.