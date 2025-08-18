Lisätietoja MAVIA-rahakkeesta

Heroes of Mavia-logo

Heroes of Mavia – hinta (MAVIA)

1MAVIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1597
$0.1597$0.1597
+0.63%1D
USD
Reaaliaikainen Heroes of Mavia (MAVIA) -hintakaavio
2025-08-22 03:06:54 (UTC+8)

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1562
$ 0.1562$ 0.1562
24 h:n matalin
$ 0.165
$ 0.165$ 0.165
24 h:n korkein

$ 0.1562
$ 0.1562$ 0.1562

$ 0.165
$ 0.165$ 0.165

$ 10.70544724630311
$ 10.70544724630311$ 10.70544724630311

$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239

+0.50%

+0.63%

-8.12%

-8.12%

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1597. Viimeisen 24 tunnin aikana MAVIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.1562 ja korkeimmillaan $ 0.165 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.70544724630311, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09690384445875239.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAVIA on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.63% 24 tunnin aikana ja -8.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen markkinatiedot

No.882

$ 19.70M
$ 19.70M$ 19.70M

$ 102.80K
$ 102.80K$ 102.80K

$ 41.04M
$ 41.04M$ 41.04M

123.35M
123.35M 123.35M

256,989,887.032251
256,989,887.032251 256,989,887.032251

250,000,000
250,000,000 250,000,000

47.99%

ETH

Heroes of Mavia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.80K. MAVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.35M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.04M.

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Heroes of Mavia-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001+0.63%
30 päivää$ -0.0283-15.06%
60 päivää$ +0.0271+20.43%
90 päivää$ -0.0469-22.71%
Heroes of Mavia-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään MAVIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001 (+0.63%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Heroes of Mavia 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0283 (-15.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Heroes of Mavia-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, MAVIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0271 (+20.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Heroes of Mavia-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0469 (-22.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Heroes of Mavia (MAVIA)?

Tarkista Heroes of Mavia-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Heroes of Mavia-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista MAVIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Heroes of Mavia-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Heroes of Mavia-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Heroes of Mavia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Heroes of Mavia (MAVIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Heroes of Mavia (MAVIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Heroes of Mavia-rahakkeelle.

Tarkista Heroes of Mavia-rahakkeen hintaennuste nyt!

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikka

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAVIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Heroes of Mavia (MAVIA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Heroes of Mavia:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Heroes of Mavia MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

MAVIA paikallisiin valuuttoihin

Heroes of Mavia-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Heroes of Mavia toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Heroes of Mavia-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Heroes of Mavia”

Paljonko Heroes of Mavia (MAVIA) on arvoltaan tänään?
MAVIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1597 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAVIA-USD-parin nykyinen hinta?
MAVIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1597. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Heroes of Mavia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAVIA markkina-arvo on $ 19.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 123.35M USD.
Mikä oli MAVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAVIA saavutti ATH-hinnaksi 10.70544724630311 USD.
Mikä oli MAVIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAVIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09690384445875239 USD.
Mikä on MAVIA-rahakkeen treidausvolyymi?
MAVIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.80K USD.
Nouseeko MAVIA tänä vuonna korkeammalle?
MAVIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAVIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:06:54 (UTC+8)

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

