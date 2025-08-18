Lisätietoja AI-rahakkeesta

AI-rahakkeen hintatiedot

AI-rahakkeen valkoinen paperi

AI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AI-rahakkeen tokenomiikka

AI-rahakkeen hintaennuste

AI-rahakkeen historia

AI-osto-opas

AI/fiat-valuuttamuunnin

AI-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sleepless AI-logo

Sleepless AI – hinta (AI)

1AI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.117
$0.117$0.117
+0.08%1D
USD
Reaaliaikainen Sleepless AI (AI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:43:00 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1164
$ 0.1164$ 0.1164
24 h:n matalin
$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227
24 h:n korkein

$ 0.1164
$ 0.1164$ 0.1164

$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227

$ 2.3774513979494185
$ 2.3774513979494185$ 2.3774513979494185

$ 0.09675355458008243
$ 0.09675355458008243$ 0.09675355458008243

-0.43%

+0.08%

-6.03%

-6.03%

Sleepless AI (AI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1169. Viimeisen 24 tunnin aikana AI on vaihdellut alimmillaan $ 0.1164 ja korkeimmillaan $ 0.1227 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.3774513979494185, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.09675355458008243.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AI on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -6.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sleepless AI (AI) -rahakkeen markkinatiedot

No.600

$ 44.72M
$ 44.72M$ 44.72M

$ 743.95K
$ 743.95K$ 743.95K

$ 116.90M
$ 116.90M$ 116.90M

382.56M
382.56M 382.56M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.25%

BSC

Sleepless AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 743.95K. AI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 382.56M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.90M.

Sleepless AI (AI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sleepless AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000094+0.08%
30 päivää$ -0.0274-18.99%
60 päivää$ +0.0174+17.48%
90 päivää$ -0.0721-38.15%
Sleepless AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000094 (+0.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sleepless AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0274 (-18.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sleepless AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0174 (+17.48%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sleepless AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0721 (-38.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sleepless AI (AI)?

Tarkista Sleepless AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sleepless AI (AI)

Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team.

Sleepless AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sleepless AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sleepless AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sleepless AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sleepless AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sleepless AI (AI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sleepless AI (AI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sleepless AI-rahakkeelle.

Tarkista Sleepless AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikka

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sleepless AI (AI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sleepless AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sleepless AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AI paikallisiin valuuttoihin

1 Sleepless AI(AI) - VND
3,076.2235
1 Sleepless AI(AI) - AUD
A$0.181195
1 Sleepless AI(AI) - GBP
0.086506
1 Sleepless AI(AI) - EUR
0.100534
1 Sleepless AI(AI) - USD
$0.1169
1 Sleepless AI(AI) - MYR
RM0.493318
1 Sleepless AI(AI) - TRY
4.784717
1 Sleepless AI(AI) - JPY
¥17.3012
1 Sleepless AI(AI) - ARS
ARS$153.613614
1 Sleepless AI(AI) - RUB
9.418633
1 Sleepless AI(AI) - INR
10.203032
1 Sleepless AI(AI) - IDR
Rp1,916.393136
1 Sleepless AI(AI) - KRW
163.725464
1 Sleepless AI(AI) - PHP
6.683173
1 Sleepless AI(AI) - EGP
￡E.5.667312
1 Sleepless AI(AI) - BRL
R$0.640612
1 Sleepless AI(AI) - CAD
C$0.162491
1 Sleepless AI(AI) - BDT
14.217378
1 Sleepless AI(AI) - NGN
179.568921
1 Sleepless AI(AI) - COP
$471.370025
1 Sleepless AI(AI) - ZAR
R.2.072637
1 Sleepless AI(AI) - UAH
4.813942
1 Sleepless AI(AI) - VES
Bs16.0153
1 Sleepless AI(AI) - CLP
$113.393
1 Sleepless AI(AI) - PKR
Rs32.956448
1 Sleepless AI(AI) - KZT
62.815046
1 Sleepless AI(AI) - THB
฿3.817954
1 Sleepless AI(AI) - TWD
NT$3.56545
1 Sleepless AI(AI) - AED
د.إ0.429023
1 Sleepless AI(AI) - CHF
Fr0.09352
1 Sleepless AI(AI) - HKD
HK$0.912989
1 Sleepless AI(AI) - AMD
֏44.73763
1 Sleepless AI(AI) - MAD
.د.م1.053269
1 Sleepless AI(AI) - MXN
$2.193044
1 Sleepless AI(AI) - SAR
ريال0.438375
1 Sleepless AI(AI) - PLN
0.427854
1 Sleepless AI(AI) - RON
лв0.508515
1 Sleepless AI(AI) - SEK
kr1.124578
1 Sleepless AI(AI) - BGN
лв0.196392
1 Sleepless AI(AI) - HUF
Ft39.924857
1 Sleepless AI(AI) - CZK
2.474773
1 Sleepless AI(AI) - KWD
د.ك0.0356545
1 Sleepless AI(AI) - ILS
0.398629
1 Sleepless AI(AI) - AOA
Kz107.149371
1 Sleepless AI(AI) - BHD
.د.ب0.0440713
1 Sleepless AI(AI) - BMD
$0.1169
1 Sleepless AI(AI) - DKK
kr0.751667
1 Sleepless AI(AI) - HNL
L3.073301
1 Sleepless AI(AI) - MUR
5.345837
1 Sleepless AI(AI) - NAD
$2.065623
1 Sleepless AI(AI) - NOK
kr1.190042
1 Sleepless AI(AI) - NZD
$0.199899
1 Sleepless AI(AI) - PAB
B/.0.1169
1 Sleepless AI(AI) - PGK
K0.483966
1 Sleepless AI(AI) - QAR
ر.ق0.425516
1 Sleepless AI(AI) - RSD
дин.11.797548

Sleepless AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sleepless AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sleepless AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sleepless AI”

Paljonko Sleepless AI (AI) on arvoltaan tänään?
AI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1169 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AI-USD-parin nykyinen hinta?
AI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1169. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sleepless AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AI markkina-arvo on $ 44.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 382.56M USD.
Mikä oli AI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AI saavutti ATH-hinnaksi 2.3774513979494185 USD.
Mikä oli AI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09675355458008243 USD.
Mikä on AI-rahakkeen treidausvolyymi?
AI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 743.95K USD.
Nouseeko AI tänä vuonna korkeammalle?
AI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:43:00 (UTC+8)

Sleepless AI (AI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AI-USD-laskin

Summa

AI
AI
USD
USD

1 AI = 0.1169 USD

Treidaa AI-rahaketta

AIUSDT
$0.117
$0.117$0.117
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu