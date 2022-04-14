Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Heroes of Mavia (MAVIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tiedot Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Virallinen verkkosivusto: https://mavia.com Valkoinen paperi: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Osta MAVIA-rahaketta nyt!

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 123.35M $ 123.35M $ 123.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 43.02M $ 43.02M $ 43.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Kaikkien aikojen alin: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Nykyinen hinta: $ 0.1674 $ 0.1674 $ 0.1674 Lue lisää Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen hinnasta

Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Heroes of Mavia (MAVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä MAVIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAVIA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät MAVIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAVIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

