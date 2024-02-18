MAVIA

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

SijoitusNo.840

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.27%

Kierrossa oleva tarjonta161,354,675

Enimmäistarjonta256,989,887.032251

Kokonaistarjonta250,000,000

Kierrossa oleva määrä0.6278%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta10.70544724630311,2024-02-18

Alin hinta0.09690384445875239,2025-03-11

Julkinen lohkoketjuETH

Loading...