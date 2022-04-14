Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lido DAO (LDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lido DAO (LDO) -rahakkeen tiedot Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. Virallinen verkkosivusto: https://lido.fi/ Valkoinen paperi: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p Osta LDO-rahaketta nyt!

Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lido DAO (LDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 895.74M $ 895.74M $ 895.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B Kaikkien aikojen korkein: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 Kaikkien aikojen alin: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 Nykyinen hinta: $ 1.4906 $ 1.4906 $ 1.4906 Lue lisää Lido DAO (LDO) -rahakkeen hinnasta

Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Lido DAO (LDO) -rahakkeen hintahistoria LDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LDO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LDO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LDO-rahakkeen hintaennuste nyt!

