Lido DAO-logo

Lido DAO – hinta (LDO)

1LDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.2864
$1.2864$1.2864
+2.02%1D
USD
Reaaliaikainen Lido DAO (LDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:08 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.2479
$ 1.2479$ 1.2479
24 h:n matalin
$ 1.3505
$ 1.3505$ 1.3505
24 h:n korkein

$ 1.2479
$ 1.2479$ 1.2479

$ 1.3505
$ 1.3505$ 1.3505

$ 18.619755462245035
$ 18.619755462245035$ 18.619755462245035

$ 0.4060299707730653
$ 0.4060299707730653$ 0.4060299707730653

+1.61%

+2.02%

-7.97%

-7.97%

Lido DAO (LDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.2861. Viimeisen 24 tunnin aikana LDO on vaihdellut alimmillaan $ 1.2479 ja korkeimmillaan $ 1.3505 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.619755462245035, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.4060299707730653.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LDO on muuttunut +1.61% viimeisen tunnin aikana, +2.02% 24 tunnin aikana ja -7.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lido DAO (LDO) -rahakkeen markkinatiedot

No.73

$ 1.15B
$ 1.15B$ 1.15B

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

895.74M
895.74M 895.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.02%

ETH

Lido DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.15B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.48M. LDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 895.74M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.29B.

Lido DAO (LDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lido DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.025471+2.02%
30 päivää$ +0.099+8.33%
60 päivää$ +0.6481+101.58%
90 päivää$ +0.3896+43.45%
Lido DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään LDO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.025471 (+2.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lido DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.099 (+8.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lido DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, LDO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.6481 (+101.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lido DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.3896 (+43.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lido DAO (LDO)?

Tarkista Lido DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lido DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista LDO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lido DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lido DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lido DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lido DAO (LDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lido DAO (LDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lido DAO-rahakkeelle.

Tarkista Lido DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikka

Lido DAO (LDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lido DAO (LDO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lido DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lido DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Lido DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lido DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Lido DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lido DAO”

Paljonko Lido DAO (LDO) on arvoltaan tänään?
LDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.2861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LDO-USD-parin nykyinen hinta?
LDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.2861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lido DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LDO markkina-arvo on $ 1.15B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 895.74M USD.
Mikä oli LDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LDO saavutti ATH-hinnaksi 18.619755462245035 USD.
Mikä oli LDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.4060299707730653 USD.
Mikä on LDO-rahakkeen treidausvolyymi?
LDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.48M USD.
Nouseeko LDO tänä vuonna korkeammalle?
LDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:04:08 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

