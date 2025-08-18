Lisätietoja KIMA-rahakkeesta

Kima Network-logo

Kima Network – hinta (KIMA)

1KIMA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08268
+0.27%1D
USD
Reaaliaikainen Kima Network (KIMA) -hintakaavio
2025-08-22 03:02:33 (UTC+8)

Kima Network (KIMA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0821
24 h:n matalin
$ 0.08547
24 h:n korkein

$ 0.0821
$ 0.08547
$ 1.095506932178614
$ 0.04643687296747349
-0.81%

+0.27%

-8.86%

-8.86%

Kima Network (KIMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08267. Viimeisen 24 tunnin aikana KIMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0821 ja korkeimmillaan $ 0.08547 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.095506932178614, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04643687296747349.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KIMA on muuttunut -0.81% viimeisen tunnin aikana, +0.27% 24 tunnin aikana ja -8.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kima Network (KIMA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1429

$ 4.83M
$ 104.79K
$ 17.36M
58.48M
210,000,000
210,000,000
27.84%

ARB

Kima Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 104.79K. KIMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.48M ja sen kokonaistarjonta on 210000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.36M.

Kima Network (KIMA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kima Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002226+0.27%
30 päivää$ -0.02353-22.16%
60 päivää$ +0.00736+9.77%
90 päivää$ -0.03835-31.69%
Kima Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KIMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002226 (+0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Kima Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02353 (-22.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Kima Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KIMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00736 (+9.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Kima Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03835 (-31.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kima Network (KIMA)?

Tarkista Kima Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Kima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kima Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KIMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Kima Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kima Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Kima Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kima Network (KIMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kima Network (KIMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kima Network-rahakkeelle.

Tarkista Kima Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikka

Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Kima Network (KIMA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Kima Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kima Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KIMA paikallisiin valuuttoihin

1 Kima Network(KIMA) - VND
2,175.46105
1 Kima Network(KIMA) - AUD
A$0.1281385
1 Kima Network(KIMA) - GBP
0.0611758
1 Kima Network(KIMA) - EUR
0.0710962
1 Kima Network(KIMA) - USD
$0.08267
1 Kima Network(KIMA) - MYR
RM0.3488674
1 Kima Network(KIMA) - TRY
3.3836831
1 Kima Network(KIMA) - JPY
¥12.23516
1 Kima Network(KIMA) - ARS
ARS$108.6333402
1 Kima Network(KIMA) - RUB
6.6607219
1 Kima Network(KIMA) - INR
7.2137842
1 Kima Network(KIMA) - IDR
Rp1,355.2456848
1 Kima Network(KIMA) - KRW
115.7842952
1 Kima Network(KIMA) - PHP
4.7262439
1 Kima Network(KIMA) - EGP
￡E.4.0086683
1 Kima Network(KIMA) - BRL
R$0.4522049
1 Kima Network(KIMA) - CAD
C$0.1140846
1 Kima Network(KIMA) - BDT
10.0543254
1 Kima Network(KIMA) - NGN
126.9885603
1 Kima Network(KIMA) - COP
$333.3461075
1 Kima Network(KIMA) - ZAR
R.1.4657391
1 Kima Network(KIMA) - UAH
3.4043506
1 Kima Network(KIMA) - VES
Bs11.32579
1 Kima Network(KIMA) - CLP
$80.1899
1 Kima Network(KIMA) - PKR
Rs23.3063264
1 Kima Network(KIMA) - KZT
44.4218978
1 Kima Network(KIMA) - THB
฿2.7000022
1 Kima Network(KIMA) - TWD
NT$2.5222617
1 Kima Network(KIMA) - AED
د.إ0.3033989
1 Kima Network(KIMA) - CHF
Fr0.066136
1 Kima Network(KIMA) - HKD
HK$0.6456527
1 Kima Network(KIMA) - AMD
֏31.637809
1 Kima Network(KIMA) - MAD
.د.م0.7448567
1 Kima Network(KIMA) - MXN
$1.5508892
1 Kima Network(KIMA) - SAR
ريال0.3100125
1 Kima Network(KIMA) - PLN
0.3025722
1 Kima Network(KIMA) - RON
лв0.3596145
1 Kima Network(KIMA) - SEK
kr0.7952854
1 Kima Network(KIMA) - BGN
лв0.1388856
1 Kima Network(KIMA) - HUF
Ft28.2243647
1 Kima Network(KIMA) - CZK
1.7492972
1 Kima Network(KIMA) - KWD
د.ك0.02521435
1 Kima Network(KIMA) - ILS
0.2819047
1 Kima Network(KIMA) - AOA
Kz75.7744953
1 Kima Network(KIMA) - BHD
.د.ب0.03116659
1 Kima Network(KIMA) - BMD
$0.08267
1 Kima Network(KIMA) - DKK
kr0.5307414
1 Kima Network(KIMA) - HNL
L2.1733943
1 Kima Network(KIMA) - MUR
3.7804991
1 Kima Network(KIMA) - NAD
$1.4607789
1 Kima Network(KIMA) - NOK
kr0.8407539
1 Kima Network(KIMA) - NZD
$0.1413657
1 Kima Network(KIMA) - PAB
B/.0.08267
1 Kima Network(KIMA) - PGK
K0.3422538
1 Kima Network(KIMA) - QAR
ر.ق0.3009188
1 Kima Network(KIMA) - RSD
дин.8.3430564

Kima Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Kima Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Kima Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kima Network”

Paljonko Kima Network (KIMA) on arvoltaan tänään?
KIMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08267 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KIMA-USD-parin nykyinen hinta?
KIMA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08267. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kima Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KIMA markkina-arvo on $ 4.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KIMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KIMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.48M USD.
Mikä oli KIMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KIMA saavutti ATH-hinnaksi 1.095506932178614 USD.
Mikä oli KIMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KIMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04643687296747349 USD.
Mikä on KIMA-rahakkeen treidausvolyymi?
KIMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 104.79K USD.
Nouseeko KIMA tänä vuonna korkeammalle?
KIMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KIMA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kima Network (KIMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KIMA-USD-laskin

Summa

KIMA
KIMA
USD
USD

1 KIMA = 0.08267 USD

Treidaa KIMA-rahaketta

KIMAUSDT
$0.08268
+0.27%

Liity MEXCiin tänään

