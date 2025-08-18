Kima Network (KIMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08267. Viimeisen 24 tunnin aikana KIMA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0821 ja korkeimmillaan $ 0.08547 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KIMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.095506932178614, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04643687296747349.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KIMA on muuttunut -0.81% viimeisen tunnin aikana, +0.27% 24 tunnin aikana ja -8.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kima Network (KIMA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1429
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
$ 104.79K
$ 104.79K$ 104.79K
$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M
58.48M
58.48M 58.48M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
210,000,000
210,000,000 210,000,000
27.84%
ARB
Kima Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 104.79K. KIMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.48M ja sen kokonaistarjonta on 210000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.36M.
Kima Network (KIMA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Kima Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002226
+0.27%
30 päivää
$ -0.02353
-22.16%
60 päivää
$ +0.00736
+9.77%
90 päivää
$ -0.03835
-31.69%
Kima Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään KIMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002226 (+0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Kima Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.02353 (-22.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Kima Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KIMA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00736 (+9.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Kima Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03835 (-31.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Kima Network (KIMA)?
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Kima Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista KIMA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Kima Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Kima Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Kima Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Kima Network (KIMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kima Network (KIMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kima Network-rahakkeelle.
Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KIMA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kima Network (KIMA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Kima Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Kima Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.