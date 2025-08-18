Lisätietoja ZKJ-rahakkeesta

Polyhedra Network – hinta (ZKJ)

Polyhedra Network – hinta (ZKJ)

1ZKJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1879
$0.1879
+0.96%1D
USD
Reaaliaikainen Polyhedra Network (ZKJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:02 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1835
$ 0.1835
24 h:n matalin
$ 0.1984
$ 0.1984
24 h:n korkein

$ 0.1835
$ 0.1835

$ 0.1984
$ 0.1984

$ 9.557938735305122
$ 9.557938735305122

$ 0.13931609671437392
$ 0.13931609671437392

+1.89%

+0.96%

-13.05%

-13.05%

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1879. Viimeisen 24 tunnin aikana ZKJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.1835 ja korkeimmillaan $ 0.1984 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZKJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.557938735305122, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13931609671437392.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZKJ on muuttunut +1.89% viimeisen tunnin aikana, +0.96% 24 tunnin aikana ja -13.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen markkinatiedot

No.476

$ 63.91M
$ 63.91M

$ 922.64K
$ 922.64K

$ 187.90M
$ 187.90M

340.14M
340.14M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

34.01%

0.01%

ETH

Polyhedra Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 922.64K. ZKJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 340.14M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 187.90M.

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Polyhedra Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001787+0.96%
30 päivää$ -0.024-11.33%
60 päivää$ -0.0666-26.17%
90 päivää$ -1.8326-90.71%
Polyhedra Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZKJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001787 (+0.96%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Polyhedra Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.024 (-11.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Polyhedra Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZKJ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0666 (-26.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Polyhedra Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.8326 (-90.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Polyhedra Network (ZKJ)?

Tarkista Polyhedra Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Polyhedra Network (ZKJ)

Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3.

Polyhedra Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Polyhedra Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZKJ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Polyhedra Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Polyhedra Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Polyhedra Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polyhedra Network (ZKJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polyhedra Network (ZKJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polyhedra Network-rahakkeelle.

Tarkista Polyhedra Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikka

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZKJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Polyhedra Network (ZKJ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Polyhedra Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Polyhedra Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZKJ paikallisiin valuuttoihin

Polyhedra Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Polyhedra Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Polyhedra Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polyhedra Network”

Paljonko Polyhedra Network (ZKJ) on arvoltaan tänään?
ZKJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1879 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZKJ-USD-parin nykyinen hinta?
ZKJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1879. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polyhedra Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZKJ markkina-arvo on $ 63.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZKJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZKJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 340.14M USD.
Mikä oli ZKJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZKJ saavutti ATH-hinnaksi 9.557938735305122 USD.
Mikä oli ZKJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZKJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13931609671437392 USD.
Mikä on ZKJ-rahakkeen treidausvolyymi?
ZKJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 922.64K USD.
Nouseeko ZKJ tänä vuonna korkeammalle?
ZKJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZKJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:02 (UTC+8)

Polyhedra Network (ZKJ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 ZKJ = 0.1879 USD

ZKJUSDT
$0.1879
