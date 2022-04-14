Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kima Network (KIMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kima Network (KIMA) -rahakkeen tiedot Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Virallinen verkkosivusto: https://kima.network Valkoinen paperi: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab Osta KIMA-rahaketta nyt!

Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kima Network (KIMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Kokonaistarjonta: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 58.50M $ 58.50M $ 58.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Nykyinen hinta: $ 0.08035 $ 0.08035 $ 0.08035 Lue lisää Kima Network (KIMA) -rahakkeen hinnasta

Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kima Network (KIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KIMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KIMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KIMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KIMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

