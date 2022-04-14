Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Katana Inu (KATA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Katana Inu (KATA) -rahakkeen tiedot Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Virallinen verkkosivusto: https://katanainu.com/ Valkoinen paperi: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Osta KATA-rahaketta nyt!

Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Katana Inu (KATA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.62M $ 6.62M $ 6.62M Kokonaistarjonta: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Nykyinen hinta: $ 0.00017738 $ 0.00017738 $ 0.00017738 Lue lisää Katana Inu (KATA) -rahakkeen hinnasta

Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KATA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KATA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KATA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KATA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KATA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Katana Inu (KATA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KATA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KATA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Katana Inu (KATA) -rahakkeen hintahistoria KATA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KATA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KATA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KATA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KATA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KATA-rahakkeen hintaennuste nyt!

