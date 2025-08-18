Lisätietoja KATA-rahakkeesta

Katana Inu-logo

Katana Inu – hinta (KATA)

1KATA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-3.90%1D
USD
Reaaliaikainen Katana Inu (KATA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:02:54 (UTC+8)

Katana Inu (KATA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-4.07%

-3.90%

-6.66%

-6.66%

Katana Inu (KATA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00016475. Viimeisen 24 tunnin aikana KATA on vaihdellut alimmillaan $ 0.000156 ja korkeimmillaan $ 0.00019237 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00829882791721224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000104374616984568.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KATA on muuttunut -4.07% viimeisen tunnin aikana, -3.90% 24 tunnin aikana ja -6.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Katana Inu (KATA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1324

74.59%

BSC

Katana Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.11K. KATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.30B ja sen kokonaistarjonta on 50000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.24M.

Katana Inu (KATA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Katana Inu-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000006686-3.90%
30 päivää$ +0.0000198+13.65%
60 päivää$ +0.00002282+16.07%
90 päivää$ -0.00007959-32.58%
Katana Inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään KATA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000006686 (-3.90%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Katana Inu 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000198 (+13.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Katana Inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, KATA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002282 (+16.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Katana Inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00007959 (-32.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Katana Inu (KATA)?

Tarkista Katana Inu-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Katana Inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista KATA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Katana Inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Katana Inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Katana Inu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Katana Inu (KATA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Katana Inu (KATA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Katana Inu-rahakkeelle.

Tarkista Katana Inu-rahakkeen hintaennuste nyt!

Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikka

Katana Inu (KATA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KATA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Katana Inu (KATA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Katana Inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Katana Inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

KATA paikallisiin valuuttoihin

Katana Inu-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Katana Inu toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Katana Inu-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Katana Inu”

Paljonko Katana Inu (KATA) on arvoltaan tänään?
KATA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00016475 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KATA-USD-parin nykyinen hinta?
KATA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00016475. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Katana Inu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KATA markkina-arvo on $ 6.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 37.30B USD.
Mikä oli KATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KATA saavutti ATH-hinnaksi 0.00829882791721224 USD.
Mikä oli KATA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KATA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000104374616984568 USD.
Mikä on KATA-rahakkeen treidausvolyymi?
KATA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.11K USD.
Nouseeko KATA tänä vuonna korkeammalle?
KATA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KATA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

KATA-USD-laskin

Summa

KATA
KATA
USD
USD

1 KATA = 0.00016475 USD

Treidaa KATA-rahaketta

KATAUSDT
-4.61%

