SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SIREN (SIREN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SIREN (SIREN) -rahakkeen tiedot

fully on-chain deployed ai analyst on four.meme

Virallinen verkkosivusto:
https://www.sirenai.me
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x997a58129890bbda032231a52ed1ddc845fc18e1

SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SIREN (SIREN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 61.91M
$ 61.91M
Kokonaistarjonta:
$ 731.22M
$ 731.22M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 731.22M
$ 731.22M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 61.91M
$ 61.91M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.20372
$ 0.20372
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000040558359735193
$ 0.000040558359735193
Nykyinen hinta:
$ 0.08466
$ 0.08466

SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SIREN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIREN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SIREN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIREN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.