SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SIREN (SIREN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SIREN (SIREN) -rahakkeen tiedot fully on-chain deployed ai analyst on four.meme Virallinen verkkosivusto: https://www.sirenai.me Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x997a58129890bbda032231a52ed1ddc845fc18e1 Osta SIREN-rahaketta nyt!

SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SIREN (SIREN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 61.91M $ 61.91M $ 61.91M Kokonaistarjonta: $ 731.22M $ 731.22M $ 731.22M Kierrossa oleva tarjonta: $ 731.22M $ 731.22M $ 731.22M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 61.91M $ 61.91M $ 61.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.20372 $ 0.20372 $ 0.20372 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000040558359735193 $ 0.000040558359735193 $ 0.000040558359735193 Nykyinen hinta: $ 0.08466 $ 0.08466 $ 0.08466 Lue lisää SIREN (SIREN) -rahakkeen hinnasta

SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SIREN (SIREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SIREN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SIREN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SIREN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SIREN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SIREN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SIREN (SIREN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SIREN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SIREN-rahakkeita MEXCistä nyt!

SIREN (SIREN) -rahakkeen hintahistoria SIREN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SIREN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SIREN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SIREN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SIREN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SIREN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!