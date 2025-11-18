ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tokenomiikka

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ZEROBASE (ZBT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 10:35:36 (UTC+8)
USD

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 27.63M
$ 27.63M$ 27.63M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 220.00M
$ 220.00M$ 220.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 125.60M
$ 125.60M$ 125.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.12478186025337344
$ 0.12478186025337344$ 0.12478186025337344
Nykyinen hinta:
$ 0.1256
$ 0.1256$ 0.1256

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tiedot

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

Virallinen verkkosivusto:
https://zerobase.pro
Valkoinen paperi:
https://zerobase.pro/docs/intro/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xfab99fcf605fd8f4593edb70a43ba56542777777

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ZBT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZBT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ZBT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZBT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZBT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZBT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ZEROBASE (ZBT) -rahakkeen hintahistoria

ZBT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ZBT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ZBT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZBT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

