Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.3904. Viimeisen 24 tunnin aikana INDY on vaihdellut alimmillaan $ 1.376 ja korkeimmillaan $ 1.5053 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.578412428341301, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25998980053675613.
Lyhyen aikavälin tuloksissa INDY on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, -3.37% 24 tunnin aikana ja +15.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen markkinatiedot
Indigo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.98K. INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.05M ja sen kokonaistarjonta on 35000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.66M.
Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.
Indigo Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Indigo Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista INDY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Indigo Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Indigo Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Indigo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Indigo Protocol (INDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Indigo Protocol (INDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Indigo Protocol-rahakkeelle.
Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Indigo Protocol (INDY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Indigo Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Indigo Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
