Mikä on Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Indigo Protocol (INDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Indigo Protocol (INDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Indigo Protocol-rahakkeelle.

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Indigo Protocol (INDY) -ostamisen perusteet

INDY paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Indigo Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Indigo Protocol” Paljonko Indigo Protocol (INDY) on arvoltaan tänään? INDY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.3904 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on INDY-USD-parin nykyinen hinta? $ 1.3904 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo INDY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Indigo Protocol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen INDY markkina-arvo on $ 22.32M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.05M USD . Mikä oli INDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? INDY saavutti ATH-hinnaksi 4.578412428341301 USD . Mikä oli INDY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? INDY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.25998980053675613 USD . Mikä on INDY-rahakkeen treidausvolyymi? INDY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.98K USD . Nouseeko INDY tänä vuonna korkeammalle? INDY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INDY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

