Indigo Protocol-logo

Indigo Protocol – hinta (INDY)

1INDY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.3904
$1.3904
-3.37%1D
USD
Reaaliaikainen Indigo Protocol (INDY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:22:27 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.376
$ 1.376
24 h:n matalin
$ 1.5053
$ 1.5053
24 h:n korkein

$ 1.376
$ 1.376

$ 1.5053
$ 1.5053

$ 4.578412428341301
$ 4.578412428341301

$ 0.25998980053675613
$ 0.25998980053675613

+0.63%

-3.37%

+15.07%

+15.07%

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.3904. Viimeisen 24 tunnin aikana INDY on vaihdellut alimmillaan $ 1.376 ja korkeimmillaan $ 1.5053 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.578412428341301, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.25998980053675613.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INDY on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, -3.37% 24 tunnin aikana ja +15.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen markkinatiedot

No.825

$ 22.32M
$ 22.32M

$ 31.98K
$ 31.98K

$ 48.66M
$ 48.66M

16.05M
16.05M

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

45.86%

ADA

Indigo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.98K. INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.05M ja sen kokonaistarjonta on 35000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.66M.

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Indigo Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.048491-3.37%
30 päivää$ +0.1924+16.06%
60 päivää$ +0.587+73.06%
90 päivää$ +0.3797+37.56%
Indigo Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään INDY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.048491 (-3.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Indigo Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1924 (+16.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Indigo Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, INDY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.587 (+73.06%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Indigo Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.3797 (+37.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Indigo Protocol (INDY)?

Tarkista Indigo Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Indigo Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista INDY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Indigo Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Indigo Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Indigo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Indigo Protocol (INDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Indigo Protocol (INDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Indigo Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Indigo Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Indigo Protocol (INDY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Indigo Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Indigo Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

INDY paikallisiin valuuttoihin

Indigo Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Indigo Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Indigo Protocol”

Paljonko Indigo Protocol (INDY) on arvoltaan tänään?
INDY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.3904 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INDY-USD-parin nykyinen hinta?
INDY -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.3904. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Indigo Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INDY markkina-arvo on $ 22.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.05M USD.
Mikä oli INDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INDY saavutti ATH-hinnaksi 4.578412428341301 USD.
Mikä oli INDY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INDY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.25998980053675613 USD.
Mikä on INDY-rahakkeen treidausvolyymi?
INDY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.98K USD.
Nouseeko INDY tänä vuonna korkeammalle?
INDY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INDY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:22:27 (UTC+8)

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$1.3904
$1.3904
