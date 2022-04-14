Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Indigo Protocol (INDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tiedot

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Virallinen verkkosivusto:
https://indigoprotocol.io/
Valkoinen paperi:
https://indigoprotocol.io/paper
Block Explorer:
https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 23.62M
Kokonaistarjonta:
$ 35.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 16.05M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 51.49M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.49
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.25998980053675613
Nykyinen hinta:
$ 1.4711
Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä INDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INDY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät INDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INDY-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INDY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen hintahistoria

INDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

INDY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne INDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.