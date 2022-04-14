Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Indigo Protocol (INDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tiedot Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Virallinen verkkosivusto: https://indigoprotocol.io/ Valkoinen paperi: https://indigoprotocol.io/paper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Osta INDY-rahaketta nyt!

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.62M $ 23.62M $ 23.62M Kokonaistarjonta: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 51.49M $ 51.49M $ 51.49M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Kaikkien aikojen alin: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Nykyinen hinta: $ 1.4711 $ 1.4711 $ 1.4711 Lue lisää Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen hinnasta

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä INDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INDY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät INDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka INDY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita INDY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan INDY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Indigo Protocol (INDY) -rahakkeen hintahistoria INDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu INDY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

INDY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne INDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso INDY-rahakkeen hintaennuste nyt!

