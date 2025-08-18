Mikä on Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Paljonko Raydium (RAY) on arvoltaan tänään? RAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.238 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on RAY-USD-parin nykyinen hinta? $ 3.238 . Mikä on Raydium-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen RAY markkina-arvo on $ 868.05M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.08M USD . Mikä oli RAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? RAY saavutti ATH-hinnaksi 16.93301586 USD . Mikä oli RAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? RAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13434154340043583 USD . Mikä on RAY-rahakkeen treidausvolyymi? RAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.28M USD .

Raydium (RAY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

