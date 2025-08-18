Lisätietoja RAY-rahakkeesta

Raydium-logo

Raydium – hinta (RAY)

1RAY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.18%1D
USD
Reaaliaikainen Raydium (RAY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:20:12 (UTC+8)

Raydium (RAY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.04%

-0.18%

-14.16%

-14.16%

Raydium (RAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.238. Viimeisen 24 tunnin aikana RAY on vaihdellut alimmillaan $ 3.206 ja korkeimmillaan $ 3.379 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.93301586, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13434154340043583.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAY on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -14.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Raydium (RAY) -rahakkeen markkinatiedot

No.87

48.30%

0.02%

SOL

Raydium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 868.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.28M. RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.08M ja sen kokonaistarjonta on 554998332.555853. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.80B.

Raydium (RAY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Raydium-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00584-0.18%
30 päivää$ -0.038-1.16%
60 päivää$ +1.456+81.70%
90 päivää$ -0.0411-1.26%
Raydium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RAY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00584 (-0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Raydium 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.038 (-1.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Raydium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RAY-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.456 (+81.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Raydium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0411 (-1.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Raydium (RAY)?

Tarkista Raydium-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Raydium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RAY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Raydium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Raydium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Raydium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Raydium (RAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Raydium (RAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Raydium-rahakkeelle.

Tarkista Raydium-rahakkeen hintaennuste nyt!

Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikka

Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Raydium (RAY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Raydium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Raydium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RAY paikallisiin valuuttoihin

Raydium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Raydium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Raydium-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Raydium”

Paljonko Raydium (RAY) on arvoltaan tänään?
RAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.238 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAY-USD-parin nykyinen hinta?
RAY -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.238. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Raydium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAY markkina-arvo on $ 868.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.08M USD.
Mikä oli RAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAY saavutti ATH-hinnaksi 16.93301586 USD.
Mikä oli RAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13434154340043583 USD.
Mikä on RAY-rahakkeen treidausvolyymi?
RAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.28M USD.
Nouseeko RAY tänä vuonna korkeammalle?
RAY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Raydium (RAY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

