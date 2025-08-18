Raydium (RAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.238. Viimeisen 24 tunnin aikana RAY on vaihdellut alimmillaan $ 3.206 ja korkeimmillaan $ 3.379 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.93301586, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13434154340043583.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RAY on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -14.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Raydium (RAY) -rahakkeen markkinatiedot
No.87
$ 868.05M
$ 3.28M
$ 1.80B
268.08M
555,000,000
554,998,332.555853
48.30%
0.02%
SOL
Raydium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 868.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.28M. RAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 268.08M ja sen kokonaistarjonta on 554998332.555853. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.80B.
Raydium (RAY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Raydium-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00584
-0.18%
30 päivää
$ -0.038
-1.16%
60 päivää
$ +1.456
+81.70%
90 päivää
$ -0.0411
-1.26%
Raydium-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RAY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00584 (-0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Raydium 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.038 (-1.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Raydium-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RAY-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.456 (+81.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Raydium-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0411 (-1.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Raydium (RAY)?
Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.
Raydium-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Raydium (RAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Raydium (RAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Raydium-rahakkeelle.
Raydium (RAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Raydium (RAY) -ostamisen perusteet
