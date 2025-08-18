Lisätietoja RPL-rahakkeesta

RPL-rahakkeen hintatiedot

RPL-rahakkeen valkoinen paperi

RPL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RPL-rahakkeen tokenomiikka

RPL-rahakkeen hintaennuste

RPL-rahakkeen historia

RPL-osto-opas

RPL/fiat-valuuttamuunnin

RPL-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Rocket Pool-logo

Rocket Pool – hinta (RPL)

1RPL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$7.139
$7.139$7.139
-0.12%1D
USD
Reaaliaikainen Rocket Pool (RPL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:00 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 7.088
$ 7.088$ 7.088
24 h:n matalin
$ 7.471
$ 7.471$ 7.471
24 h:n korkein

$ 7.088
$ 7.088$ 7.088

$ 7.471
$ 7.471$ 7.471

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

+0.28%

-0.12%

-7.24%

-7.24%

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 7.147. Viimeisen 24 tunnin aikana RPL on vaihdellut alimmillaan $ 7.088 ja korkeimmillaan $ 7.471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RPL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 154.7288747531403, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0911751633458.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RPL on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -0.12% 24 tunnin aikana ja -7.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen markkinatiedot

No.264

$ 154.56M
$ 154.56M$ 154.56M

$ 265.27K
$ 265.27K$ 265.27K

$ 154.56M
$ 154.56M$ 154.56M

21.63M
21.63M 21.63M

--
----

21,626,144.54130466
21,626,144.54130466 21,626,144.54130466

ETH

Rocket Pool-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 154.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 265.27K. RPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.63M ja sen kokonaistarjonta on 21626144.54130466. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 154.56M.

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rocket Pool-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00858-0.12%
30 päivää$ -0.15-2.06%
60 päivää$ +2.443+51.93%
90 päivää$ +2.08+41.04%
Rocket Pool-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RPL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00858 (-0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Rocket Pool 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.15 (-2.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Rocket Pool-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RPL-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.443 (+51.93%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Rocket Pool-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +2.08 (+41.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rocket Pool (RPL)?

Tarkista Rocket Pool-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rocket Pool-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RPL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Rocket Pool-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rocket Pool-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Rocket Pool-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rocket Pool (RPL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rocket Pool (RPL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rocket Pool-rahakkeelle.

Tarkista Rocket Pool-rahakkeen hintaennuste nyt!

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tokenomiikka

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RPL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Rocket Pool (RPL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Rocket Pool:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rocket Pool MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RPL paikallisiin valuuttoihin

1 Rocket Pool(RPL) - VND
188,073.305
1 Rocket Pool(RPL) - AUD
A$11.07785
1 Rocket Pool(RPL) - GBP
5.28878
1 Rocket Pool(RPL) - EUR
6.14642
1 Rocket Pool(RPL) - USD
$7.147
1 Rocket Pool(RPL) - MYR
RM30.16034
1 Rocket Pool(RPL) - TRY
292.45524
1 Rocket Pool(RPL) - JPY
¥1,057.756
1 Rocket Pool(RPL) - ARS
ARS$9,379.22251
1 Rocket Pool(RPL) - RUB
575.83379
1 Rocket Pool(RPL) - INR
624.07604
1 Rocket Pool(RPL) - IDR
Rp117,163.91568
1 Rocket Pool(RPL) - KRW
10,009.80232
1 Rocket Pool(RPL) - PHP
408.59399
1 Rocket Pool(RPL) - EGP
￡E.346.55803
1 Rocket Pool(RPL) - BRL
R$39.09409
1 Rocket Pool(RPL) - CAD
C$9.86286
1 Rocket Pool(RPL) - BDT
869.21814
1 Rocket Pool(RPL) - NGN
10,978.43523
1 Rocket Pool(RPL) - COP
$28,818.49075
1 Rocket Pool(RPL) - ZAR
R.126.71631
1 Rocket Pool(RPL) - UAH
294.31346
1 Rocket Pool(RPL) - VES
Bs979.139
1 Rocket Pool(RPL) - CLP
$6,932.59
1 Rocket Pool(RPL) - PKR
Rs2,014.88224
1 Rocket Pool(RPL) - KZT
3,840.36898
1 Rocket Pool(RPL) - THB
฿233.42102
1 Rocket Pool(RPL) - TWD
NT$217.91203
1 Rocket Pool(RPL) - AED
د.إ26.22949
1 Rocket Pool(RPL) - CHF
Fr5.7176
1 Rocket Pool(RPL) - HKD
HK$55.81807
1 Rocket Pool(RPL) - AMD
֏2,735.1569
1 Rocket Pool(RPL) - MAD
.د.م64.39447
1 Rocket Pool(RPL) - MXN
$134.00625
1 Rocket Pool(RPL) - SAR
ريال26.80125
1 Rocket Pool(RPL) - PLN
26.15802
1 Rocket Pool(RPL) - RON
лв31.08945
1 Rocket Pool(RPL) - SEK
kr68.75414
1 Rocket Pool(RPL) - BGN
лв12.00696
1 Rocket Pool(RPL) - HUF
Ft2,438.41346
1 Rocket Pool(RPL) - CZK
151.15905
1 Rocket Pool(RPL) - KWD
د.ك2.179835
1 Rocket Pool(RPL) - ILS
24.37127
1 Rocket Pool(RPL) - AOA
Kz6,550.86873
1 Rocket Pool(RPL) - BHD
.د.ب2.694419
1 Rocket Pool(RPL) - BMD
$7.147
1 Rocket Pool(RPL) - DKK
kr45.88374
1 Rocket Pool(RPL) - HNL
L187.89463
1 Rocket Pool(RPL) - MUR
326.83231
1 Rocket Pool(RPL) - NAD
$126.28749
1 Rocket Pool(RPL) - NOK
kr72.75646
1 Rocket Pool(RPL) - NZD
$12.22137
1 Rocket Pool(RPL) - PAB
B/.7.147
1 Rocket Pool(RPL) - PGK
K29.58858
1 Rocket Pool(RPL) - QAR
ر.ق26.01508
1 Rocket Pool(RPL) - RSD
дин.720.91789

Rocket Pool-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Rocket Pool toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Rocket Pool-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rocket Pool”

Paljonko Rocket Pool (RPL) on arvoltaan tänään?
RPL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 7.147 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RPL-USD-parin nykyinen hinta?
RPL -USD-parin nykyinen hinta on $ 7.147. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rocket Pool-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RPL markkina-arvo on $ 154.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.63M USD.
Mikä oli RPL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RPL saavutti ATH-hinnaksi 154.7288747531403 USD.
Mikä oli RPL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RPL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0911751633458 USD.
Mikä on RPL-rahakkeen treidausvolyymi?
RPL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 265.27K USD.
Nouseeko RPL tänä vuonna korkeammalle?
RPL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RPL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:48:00 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

RPL-USD-laskin

Summa

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 7.147 USD

Treidaa RPL-rahaketta

RPLUSDT
$7.139
$7.139$7.139
-0.18%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu