Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tiedot Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Virallinen verkkosivusto: https://immortalrising2.com/ Valkoinen paperi: https://docs.immortalrising2.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3 Osta IMT-rahaketta nyt!

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Nykyinen hinta: $ 0.00533 $ 0.00533 $ 0.00533 Lue lisää Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen hinnasta

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä IMT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IMT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät IMT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IMT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka IMT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita IMT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan IMT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen hintahistoria IMT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu IMT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

IMT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne IMT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IMT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso IMT-rahakkeen hintaennuste nyt!

