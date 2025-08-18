Lisätietoja IMT-rahakkeesta

IMT-rahakkeen hintatiedot

IMT-rahakkeen valkoinen paperi

IMT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IMT-rahakkeen tokenomiikka

IMT-rahakkeen hintaennuste

IMT-rahakkeen historia

IMT-osto-opas

IMT/fiat-valuuttamuunnin

IMT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Immortal Rising 2-logo

Immortal Rising 2 – hinta (IMT)

1IMT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0057
$0.0057$0.0057
-6.81%1D
USD
Reaaliaikainen Immortal Rising 2 (IMT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:09:57 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004988
$ 0.004988$ 0.004988
24 h:n matalin
$ 0.006596
$ 0.006596$ 0.006596
24 h:n korkein

$ 0.004988
$ 0.004988$ 0.004988

$ 0.006596
$ 0.006596$ 0.006596

$ 0.016477465242599076
$ 0.016477465242599076$ 0.016477465242599076

$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858

+0.05%

-6.81%

+28.32%

+28.32%

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005701. Viimeisen 24 tunnin aikana IMT on vaihdellut alimmillaan $ 0.004988 ja korkeimmillaan $ 0.006596 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.016477465242599076, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002325794475909858.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMT on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -6.81% 24 tunnin aikana ja +28.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3703

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 161.63K
$ 161.63K$ 161.63K

$ 5.70M
$ 5.70M$ 5.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Immortal Rising 2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.63K. IMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.70M.

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Immortal Rising 2-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00041654-6.81%
30 päivää$ +0.001173+25.90%
60 päivää$ +0.00024+4.39%
90 päivää$ +0.001+21.27%
Immortal Rising 2-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään IMT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00041654 (-6.81%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Immortal Rising 2 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001173 (+25.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Immortal Rising 2-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, IMT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00024 (+4.39%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Immortal Rising 2-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.001 (+21.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Immortal Rising 2 (IMT)?

Tarkista Immortal Rising 2-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Immortal Rising 2 (IMT)

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Immortal Rising 2 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Immortal Rising 2-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista IMT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Immortal Rising 2-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Immortal Rising 2-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Immortal Rising 2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Immortal Rising 2 (IMT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Immortal Rising 2 (IMT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Immortal Rising 2-rahakkeelle.

Tarkista Immortal Rising 2-rahakkeen hintaennuste nyt!

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tokenomiikka

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Immortal Rising 2 (IMT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Immortal Rising 2:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Immortal Rising 2 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

IMT paikallisiin valuuttoihin

1 Immortal Rising 2(IMT) - VND
150.021815
1 Immortal Rising 2(IMT) - AUD
A$0.00883655
1 Immortal Rising 2(IMT) - GBP
0.00421874
1 Immortal Rising 2(IMT) - EUR
0.00490286
1 Immortal Rising 2(IMT) - USD
$0.005701
1 Immortal Rising 2(IMT) - MYR
RM0.02405822
1 Immortal Rising 2(IMT) - TRY
0.23334193
1 Immortal Rising 2(IMT) - JPY
¥0.843748
1 Immortal Rising 2(IMT) - ARS
ARS$7.49145606
1 Immortal Rising 2(IMT) - RUB
0.45932957
1 Immortal Rising 2(IMT) - INR
0.49758328
1 Immortal Rising 2(IMT) - IDR
Rp93.45900144
1 Immortal Rising 2(IMT) - KRW
7.98459256
1 Immortal Rising 2(IMT) - PHP
0.32598318
1 Immortal Rising 2(IMT) - EGP
￡E.0.27638448
1 Immortal Rising 2(IMT) - BRL
R$0.03118447
1 Immortal Rising 2(IMT) - CAD
C$0.00792439
1 Immortal Rising 2(IMT) - BDT
0.69335562
1 Immortal Rising 2(IMT) - NGN
8.75724909
1 Immortal Rising 2(IMT) - COP
$22.98785725
1 Immortal Rising 2(IMT) - ZAR
R.0.10107873
1 Immortal Rising 2(IMT) - UAH
0.23476718
1 Immortal Rising 2(IMT) - VES
Bs0.781037
1 Immortal Rising 2(IMT) - CLP
$5.52997
1 Immortal Rising 2(IMT) - PKR
Rs1.60722592
1 Immortal Rising 2(IMT) - KZT
3.06337534
1 Immortal Rising 2(IMT) - THB
฿0.18619466
1 Immortal Rising 2(IMT) - TWD
NT$0.17393751
1 Immortal Rising 2(IMT) - AED
د.إ0.02092267
1 Immortal Rising 2(IMT) - CHF
Fr0.0045608
1 Immortal Rising 2(IMT) - HKD
HK$0.04452481
1 Immortal Rising 2(IMT) - AMD
֏2.1817727
1 Immortal Rising 2(IMT) - MAD
.د.م0.05136601
1 Immortal Rising 2(IMT) - MXN
$0.10695076
1 Immortal Rising 2(IMT) - SAR
ريال0.02137875
1 Immortal Rising 2(IMT) - PLN
0.02086566
1 Immortal Rising 2(IMT) - RON
лв0.02479935
1 Immortal Rising 2(IMT) - SEK
kr0.05484362
1 Immortal Rising 2(IMT) - BGN
лв0.00957768
1 Immortal Rising 2(IMT) - HUF
Ft1.94706253
1 Immortal Rising 2(IMT) - CZK
0.12069017
1 Immortal Rising 2(IMT) - KWD
د.ك0.001738805
1 Immortal Rising 2(IMT) - ILS
0.01944041
1 Immortal Rising 2(IMT) - AOA
Kz5.22547959
1 Immortal Rising 2(IMT) - BHD
.د.ب0.002143576
1 Immortal Rising 2(IMT) - BMD
$0.005701
1 Immortal Rising 2(IMT) - DKK
kr0.03665743
1 Immortal Rising 2(IMT) - HNL
L0.14987929
1 Immortal Rising 2(IMT) - MUR
0.26070673
1 Immortal Rising 2(IMT) - NAD
$0.10073667
1 Immortal Rising 2(IMT) - NOK
kr0.05803618
1 Immortal Rising 2(IMT) - NZD
$0.00974871
1 Immortal Rising 2(IMT) - PAB
B/.0.005701
1 Immortal Rising 2(IMT) - PGK
K0.02360214
1 Immortal Rising 2(IMT) - QAR
ر.ق0.02075164
1 Immortal Rising 2(IMT) - RSD
дин.0.57562997

Immortal Rising 2-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Immortal Rising 2 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Immortal Rising 2-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Immortal Rising 2”

Paljonko Immortal Rising 2 (IMT) on arvoltaan tänään?
IMT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005701 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMT-USD-parin nykyinen hinta?
IMT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005701. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Immortal Rising 2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli IMT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMT saavutti ATH-hinnaksi 0.016477465242599076 USD.
Mikä oli IMT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002325794475909858 USD.
Mikä on IMT-rahakkeen treidausvolyymi?
IMT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.63K USD.
Nouseeko IMT tänä vuonna korkeammalle?
IMT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:09:57 (UTC+8)

Immortal Rising 2 (IMT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

IMT-USD-laskin

Summa

IMT
IMT
USD
USD

1 IMT = 0.005701 USD

Treidaa IMT-rahaketta

IMTUSDT
$0.0057
$0.0057$0.0057
-6.69%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu