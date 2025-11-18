Aster (ASTER) -rahakkeen tokenomiikka

Aster (ASTER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Aster (ASTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:25:29 (UTC+8)
USD

Aster (ASTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Aster (ASTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B
Kokonaistarjonta:
$ 8.00B
$ 8.00B$ 8.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.47B
$ 9.47B$ 9.47B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.436
$ 2.436$ 2.436
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161
Nykyinen hinta:
$ 1.1834
$ 1.1834$ 1.1834

Aster (ASTER) -rahakkeen tiedot

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.asterdex.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x000Ae314E2A2172a039B26378814C252734f556A

Aster (ASTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Aster (ASTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ASTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ASTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

