SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SPACE ID (ID) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SPACE ID (ID) -rahakkeen tiedot SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Virallinen verkkosivusto: https://space.id Valkoinen paperi: https://docs.space.id Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Osta ID-rahaketta nyt!

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SPACE ID (ID) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 179.93M $ 179.93M $ 179.93M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 327.20M $ 327.20M $ 327.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Nykyinen hinta: $ 0.1636 $ 0.1636 $ 0.1636 Lue lisää SPACE ID (ID) -rahakkeen hinnasta

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ID-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ID-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ID-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ID-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ID-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään SPACE ID (ID) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ID-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ID-rahakkeita MEXCistä nyt!

SPACE ID (ID) -rahakkeen hintahistoria ID -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ID-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ID-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ID-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ID-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ID-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!