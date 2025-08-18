Lisätietoja ID-rahakkeesta

SPACE ID-logo

SPACE ID – hinta (ID)

1ID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1542
$0.1542$0.1542
-0.51%1D
USD
Reaaliaikainen SPACE ID (ID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:57:16 (UTC+8)

SPACE ID (ID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1541
$ 0.1541$ 0.1541
24 h:n matalin
$ 0.1613
$ 0.1613$ 0.1613
24 h:n korkein

$ 0.1541
$ 0.1541$ 0.1541

$ 0.1613
$ 0.1613$ 0.1613

$ 1.829245193291274
$ 1.829245193291274$ 1.829245193291274

$ 0.1348710561542328
$ 0.1348710561542328$ 0.1348710561542328

-0.46%

-0.51%

-7.00%

-7.00%

SPACE ID (ID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1543. Viimeisen 24 tunnin aikana ID on vaihdellut alimmillaan $ 0.1541 ja korkeimmillaan $ 0.1613 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.829245193291274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1348710561542328.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ID on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -7.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SPACE ID (ID) -rahakkeen markkinatiedot

No.253

$ 167.75M
$ 167.75M$ 167.75M

$ 471.38K
$ 471.38K$ 471.38K

$ 308.60M
$ 308.60M$ 308.60M

1.09B
1.09B 1.09B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,995,195,090.733769
1,995,195,090.733769 1,995,195,090.733769

54.35%

ETH

SPACE ID-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 471.38K. ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B ja sen kokonaistarjonta on 1995195090.733769. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 308.60M.

SPACE ID (ID) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SPACE ID-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00079-0.51%
30 päivää$ -0.0443-22.31%
60 päivää$ +0.0169+12.29%
90 päivää$ -0.0566-26.84%
SPACE ID-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ID-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00079 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

SPACE ID 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0443 (-22.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

SPACE ID-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0169 (+12.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

SPACE ID-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0566 (-26.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SPACE ID (ID)?

Tarkista SPACE ID-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SPACE ID-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ID-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue SPACE ID-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SPACE ID-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SPACE ID-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SPACE ID (ID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SPACE ID (ID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SPACE ID-rahakkeelle.

Tarkista SPACE ID-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikka

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SPACE ID (ID) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SPACE ID:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SPACE ID MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ID paikallisiin valuuttoihin

1 SPACE ID(ID) - VND
4,060.4045
1 SPACE ID(ID) - AUD
A$0.239165
1 SPACE ID(ID) - GBP
0.114182
1 SPACE ID(ID) - EUR
0.132698
1 SPACE ID(ID) - USD
$0.1543
1 SPACE ID(ID) - MYR
RM0.651146
1 SPACE ID(ID) - TRY
6.315499
1 SPACE ID(ID) - JPY
¥22.8364
1 SPACE ID(ID) - ARS
ARS$202.759458
1 SPACE ID(ID) - RUB
12.431951
1 SPACE ID(ID) - INR
13.476562
1 SPACE ID(ID) - IDR
Rp2,529.507792
1 SPACE ID(ID) - KRW
216.408836
1 SPACE ID(ID) - PHP
8.824417
1 SPACE ID(ID) - EGP
￡E.7.482007
1 SPACE ID(ID) - BRL
R$0.845564
1 SPACE ID(ID) - CAD
C$0.214477
1 SPACE ID(ID) - BDT
18.765966
1 SPACE ID(ID) - NGN
237.018687
1 SPACE ID(ID) - COP
$622.176175
1 SPACE ID(ID) - ZAR
R.2.738825
1 SPACE ID(ID) - UAH
6.354074
1 SPACE ID(ID) - VES
Bs21.1391
1 SPACE ID(ID) - CLP
$149.3624
1 SPACE ID(ID) - PKR
Rs43.500256
1 SPACE ID(ID) - KZT
82.911562
1 SPACE ID(ID) - THB
฿5.040981
1 SPACE ID(ID) - TWD
NT$4.70615
1 SPACE ID(ID) - AED
د.إ0.566281
1 SPACE ID(ID) - CHF
Fr0.12344
1 SPACE ID(ID) - HKD
HK$1.205083
1 SPACE ID(ID) - AMD
֏59.05061
1 SPACE ID(ID) - MAD
.د.م1.390243
1 SPACE ID(ID) - MXN
$2.894668
1 SPACE ID(ID) - SAR
ريال0.578625
1 SPACE ID(ID) - PLN
0.564738
1 SPACE ID(ID) - RON
лв0.671205
1 SPACE ID(ID) - SEK
kr1.482823
1 SPACE ID(ID) - BGN
лв0.259224
1 SPACE ID(ID) - HUF
Ft52.733568
1 SPACE ID(ID) - CZK
3.266531
1 SPACE ID(ID) - KWD
د.ك0.0470615
1 SPACE ID(ID) - ILS
0.526163
1 SPACE ID(ID) - AOA
Kz141.429837
1 SPACE ID(ID) - BHD
.د.ب0.0581711
1 SPACE ID(ID) - BMD
$0.1543
1 SPACE ID(ID) - DKK
kr0.992149
1 SPACE ID(ID) - HNL
L4.056547
1 SPACE ID(ID) - MUR
7.056139
1 SPACE ID(ID) - NAD
$2.726481
1 SPACE ID(ID) - NOK
kr1.570774
1 SPACE ID(ID) - NZD
$0.263853
1 SPACE ID(ID) - PAB
B/.0.1543
1 SPACE ID(ID) - PGK
K0.638802
1 SPACE ID(ID) - QAR
ر.ق0.561652
1 SPACE ID(ID) - RSD
дин.15.567327

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SPACE ID toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen SPACE ID-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SPACE ID”

Paljonko SPACE ID (ID) on arvoltaan tänään?
ID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1543 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ID-USD-parin nykyinen hinta?
ID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1543. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SPACE ID-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ID markkina-arvo on $ 167.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B USD.
Mikä oli ID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ID saavutti ATH-hinnaksi 1.829245193291274 USD.
Mikä oli ID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ID-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1348710561542328 USD.
Mikä on ID-rahakkeen treidausvolyymi?
ID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 471.38K USD.
Nouseeko ID tänä vuonna korkeammalle?
ID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:57:16 (UTC+8)

SPACE ID (ID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ID-USD-laskin

Summa

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.1543 USD

Treidaa ID-rahaketta

IDUSDT
$0.1542
$0.1542$0.1542
-0.58%

