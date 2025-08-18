Mikä on SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SPACE ID-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista ID-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue SPACE ID-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SPACE ID-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

SPACE ID-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SPACE ID (ID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SPACE ID (ID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SPACE ID-rahakkeelle.

Tarkista SPACE ID-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikka

SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SPACE ID (ID) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa SPACE ID:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SPACE ID MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SPACE ID-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton SPACE ID toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SPACE ID” Paljonko SPACE ID (ID) on arvoltaan tänään? ID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1543 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ID-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1543 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ID -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on SPACE ID-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ID markkina-arvo on $ 167.75M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B USD . Mikä oli ID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ID saavutti ATH-hinnaksi 1.829245193291274 USD . Mikä oli ID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ID-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1348710561542328 USD . Mikä on ID-rahakkeen treidausvolyymi? ID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 471.38K USD . Nouseeko ID tänä vuonna korkeammalle? ID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ID-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

