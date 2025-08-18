SPACE ID (ID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1543. Viimeisen 24 tunnin aikana ID on vaihdellut alimmillaan $ 0.1541 ja korkeimmillaan $ 0.1613 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.829245193291274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1348710561542328.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ID on muuttunut -0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja -7.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SPACE ID (ID) -rahakkeen markkinatiedot
No.253
$ 167.75M
$ 471.38K
$ 308.60M
1.09B
2,000,000,000
1,995,195,090.733769
54.35%
ETH
SPACE ID-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 471.38K. ID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.09B ja sen kokonaistarjonta on 1995195090.733769. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 308.60M.
SPACE ID (ID) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän SPACE ID-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00079
-0.51%
30 päivää
$ -0.0443
-22.31%
60 päivää
$ +0.0169
+12.29%
90 päivää
$ -0.0566
-26.84%
SPACE ID-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ID-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00079 (-0.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
SPACE ID 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0443 (-22.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
SPACE ID-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ID-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0169 (+12.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
SPACE ID-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0566 (-26.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle SPACE ID (ID)?
SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.
SPACE ID on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja SPACE ID-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ID-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue SPACE ID-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään SPACE ID-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
SPACE ID-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon SPACE ID (ID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SPACE ID (ID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SPACE ID-rahakkeelle.
SPACE ID (ID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
SPACE ID (ID) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa SPACE ID:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa SPACE ID MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.