ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ApeCoin (APE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ApeCoin (APE) -rahakkeen tiedot APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Virallinen verkkosivusto: http://apecoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Osta APE-rahaketta nyt!

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ApeCoin (APE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 472.14M $ 472.14M $ 472.14M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 627.30M $ 627.30M $ 627.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 50 $ 50 $ 50 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Nykyinen hinta: $ 0.6273 $ 0.6273 $ 0.6273 Lue lisää ApeCoin (APE) -rahakkeen hinnasta

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ApeCoin (APE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APE-rahakkeita MEXCistä nyt!

ApeCoin (APE) -rahakkeen hintahistoria APE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APE-rahakkeen hintaennuste nyt!

