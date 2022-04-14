ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ApeCoin (APE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

ApeCoin (APE) -rahakkeen tiedot

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Virallinen verkkosivusto:
http://apecoin.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ApeCoin (APE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 472.14M
$ 472.14M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 752.65M
$ 752.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 627.30M
$ 627.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 50
$ 50
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.3544842084576708
$ 0.3544842084576708
Nykyinen hinta:
$ 0.6273
$ 0.6273

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ApeCoin (APE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä APE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät APE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään ApeCoin (APE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

ApeCoin (APE) -rahakkeen hintahistoria

APE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

APE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne APE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.