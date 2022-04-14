Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hosico cat (HOSICO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tiedot A cat meme token on SOLANA. Virallinen verkkosivusto: https://www.hosico.cat/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk Osta HOSICO-rahaketta nyt!

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 15.77M $ 15.77M $ 15.77M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.77M $ 15.77M $ 15.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 Nykyinen hinta: $ 0.015768 $ 0.015768 $ 0.015768 Lue lisää Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen hinnasta

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HOSICO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOSICO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HOSICO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOSICO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HOSICO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HOSICO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HOSICO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen hintahistoria HOSICO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HOSICO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HOSICO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HOSICO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOSICO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HOSICO-rahakkeen hintaennuste nyt!

