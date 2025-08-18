Lisätietoja HOSICO-rahakkeesta

HOSICO-rahakkeen hintatiedot

HOSICO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HOSICO-rahakkeen tokenomiikka

HOSICO-rahakkeen hintaennuste

HOSICO-rahakkeen historia

HOSICO-osto-opas

HOSICO/fiat-valuuttamuunnin

HOSICO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hosico cat-logo

Hosico cat – hinta (HOSICO)

1HOSICO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.011861
$0.011861$0.011861
-7.42%1D
USD
Reaaliaikainen Hosico cat (HOSICO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:57:31 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.011671
$ 0.011671$ 0.011671
24 h:n matalin
$ 0.01595
$ 0.01595$ 0.01595
24 h:n korkein

$ 0.011671
$ 0.011671$ 0.011671

$ 0.01595
$ 0.01595$ 0.01595

$ 0.07560010932805776
$ 0.07560010932805776$ 0.07560010932805776

$ 0.00878996393067848
$ 0.00878996393067848$ 0.00878996393067848

-5.53%

-7.42%

-34.11%

-34.11%

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.011861. Viimeisen 24 tunnin aikana HOSICO on vaihdellut alimmillaan $ 0.011671 ja korkeimmillaan $ 0.01595 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOSICO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07560010932805776, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00878996393067848.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOSICO on muuttunut -5.53% viimeisen tunnin aikana, -7.42% 24 tunnin aikana ja -34.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen markkinatiedot

No.1000

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

$ 129.39K
$ 129.39K$ 129.39K

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,998,319.99
999,998,319.99 999,998,319.99

99.99%

SOL

Hosico cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 129.39K. HOSICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M ja sen kokonaistarjonta on 999998319.99. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.86M.

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Hosico cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00095062-7.42%
30 päivää$ -0.025423-68.19%
60 päivää$ -0.00196-14.19%
90 päivää$ -0.006174-34.24%
Hosico cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HOSICO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00095062 (-7.42%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Hosico cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.025423 (-68.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Hosico cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HOSICO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00196 (-14.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Hosico cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.006174 (-34.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Hosico cat (HOSICO)?

Tarkista Hosico cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Hosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Hosico cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HOSICO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Hosico cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Hosico cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Hosico cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hosico cat (HOSICO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hosico cat (HOSICO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hosico cat-rahakkeelle.

Tarkista Hosico cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikka

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOSICO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Hosico cat (HOSICO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Hosico cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Hosico cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HOSICO paikallisiin valuuttoihin

1 Hosico cat(HOSICO) - VND
312.122215
1 Hosico cat(HOSICO) - AUD
A$0.01838455
1 Hosico cat(HOSICO) - GBP
0.00877714
1 Hosico cat(HOSICO) - EUR
0.01020046
1 Hosico cat(HOSICO) - USD
$0.011861
1 Hosico cat(HOSICO) - MYR
RM0.05005342
1 Hosico cat(HOSICO) - TRY
0.48547073
1 Hosico cat(HOSICO) - JPY
¥1.755428
1 Hosico cat(HOSICO) - ARS
ARS$15.58606566
1 Hosico cat(HOSICO) - RUB
0.95564077
1 Hosico cat(HOSICO) - INR
1.03499086
1 Hosico cat(HOSICO) - IDR
Rp194.44259184
1 Hosico cat(HOSICO) - KRW
16.61204216
1 Hosico cat(HOSICO) - PHP
0.67809337
1 Hosico cat(HOSICO) - EGP
￡E.0.57513989
1 Hosico cat(HOSICO) - BRL
R$0.06487967
1 Hosico cat(HOSICO) - CAD
C$0.01636818
1 Hosico cat(HOSICO) - BDT
1.44253482
1 Hosico cat(HOSICO) - NGN
18.21956349
1 Hosico cat(HOSICO) - COP
$47.82651725
1 Hosico cat(HOSICO) - ZAR
R.0.21029553
1 Hosico cat(HOSICO) - UAH
0.48843598
1 Hosico cat(HOSICO) - VES
Bs1.624957
1 Hosico cat(HOSICO) - CLP
$11.50517
1 Hosico cat(HOSICO) - PKR
Rs3.34385312
1 Hosico cat(HOSICO) - KZT
6.37338974
1 Hosico cat(HOSICO) - THB
฿0.38738026
1 Hosico cat(HOSICO) - TWD
NT$0.36187911
1 Hosico cat(HOSICO) - AED
د.إ0.04352987
1 Hosico cat(HOSICO) - CHF
Fr0.0094888
1 Hosico cat(HOSICO) - HKD
HK$0.09263441
1 Hosico cat(HOSICO) - AMD
֏4.5392047
1 Hosico cat(HOSICO) - MAD
.د.م0.10686761
1 Hosico cat(HOSICO) - MXN
$0.22251236
1 Hosico cat(HOSICO) - SAR
ريال0.04447875
1 Hosico cat(HOSICO) - PLN
0.04341126
1 Hosico cat(HOSICO) - RON
лв0.05159535
1 Hosico cat(HOSICO) - SEK
kr0.11410282
1 Hosico cat(HOSICO) - BGN
лв0.01992648
1 Hosico cat(HOSICO) - HUF
Ft4.04946401
1 Hosico cat(HOSICO) - CZK
0.25097876
1 Hosico cat(HOSICO) - KWD
د.ك0.003617605
1 Hosico cat(HOSICO) - ILS
0.04044601
1 Hosico cat(HOSICO) - AOA
Kz10.87167399
1 Hosico cat(HOSICO) - BHD
.د.ب0.004471597
1 Hosico cat(HOSICO) - BMD
$0.011861
1 Hosico cat(HOSICO) - DKK
kr0.07614762
1 Hosico cat(HOSICO) - HNL
L0.31182569
1 Hosico cat(HOSICO) - MUR
0.54240353
1 Hosico cat(HOSICO) - NAD
$0.20958387
1 Hosico cat(HOSICO) - NOK
kr0.12062637
1 Hosico cat(HOSICO) - NZD
$0.02028231
1 Hosico cat(HOSICO) - PAB
B/.0.011861
1 Hosico cat(HOSICO) - PGK
K0.04910454
1 Hosico cat(HOSICO) - QAR
ر.ق0.04317404
1 Hosico cat(HOSICO) - RSD
дин.1.19641907

Hosico cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Hosico cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Hosico cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hosico cat”

Paljonko Hosico cat (HOSICO) on arvoltaan tänään?
HOSICO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.011861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOSICO-USD-parin nykyinen hinta?
HOSICO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.011861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hosico cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOSICO markkina-arvo on $ 11.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOSICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOSICO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1000.00M USD.
Mikä oli HOSICO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOSICO saavutti ATH-hinnaksi 0.07560010932805776 USD.
Mikä oli HOSICO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOSICO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00878996393067848 USD.
Mikä on HOSICO-rahakkeen treidausvolyymi?
HOSICO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 129.39K USD.
Nouseeko HOSICO tänä vuonna korkeammalle?
HOSICO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOSICO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:57:31 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

HOSICO-USD-laskin

Summa

HOSICO
HOSICO
USD
USD

1 HOSICO = 0.011861 USD

Treidaa HOSICO-rahaketta

HOSICOUSDT
$0.011861
$0.011861$0.011861
-7.42%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu