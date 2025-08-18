Lisätietoja GNO-rahakkeesta

Gnosis-logo

Gnosis – hinta (GNO)

1GNO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$129.89
+0.65%1D
USD
Reaaliaikainen Gnosis (GNO) -hintakaavio
2025-08-22 05:17:14 (UTC+8)

Gnosis (GNO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 128.86
24 h:n matalin
$ 133.89
24 h:n korkein

$ 128.86
$ 133.89
$ 1,088.8656450619212
$ 7.05027795992
+0.15%

+0.65%

-7.95%

-7.95%

Gnosis (GNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 129.94. Viimeisen 24 tunnin aikana GNO on vaihdellut alimmillaan $ 128.86 ja korkeimmillaan $ 133.89 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,088.8656450619212, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 7.05027795992.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GNO on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.65% 24 tunnin aikana ja -7.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gnosis (GNO) -rahakkeen markkinatiedot

No.153

$ 342.92M
$ 212.61K
$ 389.81M
2.64M
2,999,934.74597423
0.01%

ETH

Gnosis-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 342.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 212.61K. GNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.64M ja sen kokonaistarjonta on 2999934.74597423. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 389.81M.

Gnosis (GNO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gnosis-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.8388+0.65%
30 päivää$ -19.88-13.27%
60 päivää$ +29.02+28.75%
90 päivää$ -2.8-2.11%
Gnosis-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GNO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.8388 (+0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gnosis 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -19.88 (-13.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gnosis-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GNO-rahakkeiden hinta muuttui $ +29.02 (+28.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gnosis-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.8 (-2.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gnosis (GNO)?

Tarkista Gnosis-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gnosis-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GNO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gnosis-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gnosis-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gnosis-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gnosis (GNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gnosis (GNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gnosis-rahakkeelle.

Tarkista Gnosis-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gnosis (GNO) -rahakkeen tokenomiikka

Gnosis (GNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gnosis (GNO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gnosis:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gnosis MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GNO paikallisiin valuuttoihin

1 Gnosis(GNO) - VND
3,419,371.1
1 Gnosis(GNO) - AUD
A$201.407
1 Gnosis(GNO) - GBP
96.1556
1 Gnosis(GNO) - EUR
111.7484
1 Gnosis(GNO) - USD
$129.94
1 Gnosis(GNO) - MYR
RM548.3468
1 Gnosis(GNO) - TRY
5,328.8394
1 Gnosis(GNO) - JPY
¥19,231.12
1 Gnosis(GNO) - ARS
ARS$170,748.9564
1 Gnosis(GNO) - RUB
10,469.2658
1 Gnosis(GNO) - INR
11,342.4626
1 Gnosis(GNO) - IDR
Rp2,130,163.5936
1 Gnosis(GNO) - KRW
181,734.084
1 Gnosis(GNO) - PHP
7,431.2686
1 Gnosis(GNO) - EGP
￡E.6,299.4912
1 Gnosis(GNO) - BRL
R$710.7718
1 Gnosis(GNO) - CAD
C$180.6166
1 Gnosis(GNO) - BDT
15,803.3028
1 Gnosis(GNO) - NGN
199,599.5346
1 Gnosis(GNO) - COP
$523,950.565
1 Gnosis(GNO) - ZAR
R.2,299.938
1 Gnosis(GNO) - UAH
5,350.9292
1 Gnosis(GNO) - VES
Bs17,801.78
1 Gnosis(GNO) - CLP
$126,041.8
1 Gnosis(GNO) - PKR
Rs36,767.8224
1 Gnosis(GNO) - KZT
69,821.9596
1 Gnosis(GNO) - THB
฿4,238.6428
1 Gnosis(GNO) - TWD
NT$3,967.0682
1 Gnosis(GNO) - AED
د.إ476.8798
1 Gnosis(GNO) - CHF
Fr103.952
1 Gnosis(GNO) - HKD
HK$1,014.8314
1 Gnosis(GNO) - AMD
֏49,822.8942
1 Gnosis(GNO) - MAD
.د.م1,170.7594
1 Gnosis(GNO) - MXN
$2,435.0756
1 Gnosis(GNO) - SAR
ريال487.275
1 Gnosis(GNO) - PLN
475.5804
1 Gnosis(GNO) - RON
лв565.239
1 Gnosis(GNO) - SEK
kr1,251.3222
1 Gnosis(GNO) - BGN
лв218.2992
1 Gnosis(GNO) - HUF
Ft44,378.4082
1 Gnosis(GNO) - CZK
2,749.5304
1 Gnosis(GNO) - KWD
د.ك39.6317
1 Gnosis(GNO) - ILS
441.796
1 Gnosis(GNO) - AOA
Kz118,883.4054
1 Gnosis(GNO) - BHD
.د.ب48.98738
1 Gnosis(GNO) - BMD
$129.94
1 Gnosis(GNO) - DKK
kr835.5142
1 Gnosis(GNO) - HNL
L3,412.2244
1 Gnosis(GNO) - MUR
5,942.1562
1 Gnosis(GNO) - NAD
$2,299.938
1 Gnosis(GNO) - NOK
kr1,322.7892
1 Gnosis(GNO) - NZD
$222.1974
1 Gnosis(GNO) - PAB
B/.129.94
1 Gnosis(GNO) - PGK
K544.4486
1 Gnosis(GNO) - QAR
ر.ق472.9816
1 Gnosis(GNO) - RSD
дин.13,116.1436

Gnosis-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gnosis toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gnosis-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gnosis”

Paljonko Gnosis (GNO) on arvoltaan tänään?
GNO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 129.94 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GNO-USD-parin nykyinen hinta?
GNO -USD-parin nykyinen hinta on $ 129.94. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gnosis-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GNO markkina-arvo on $ 342.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.64M USD.
Mikä oli GNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GNO saavutti ATH-hinnaksi 1,088.8656450619212 USD.
Mikä oli GNO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GNO-rahakkeen ATL-hinta oli 7.05027795992 USD.
Mikä on GNO-rahakkeen treidausvolyymi?
GNO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 212.61K USD.
Nouseeko GNO tänä vuonna korkeammalle?
GNO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GNO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Gnosis (GNO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GNO-USD-laskin

Summa

GNO
GNO
USD
USD

1 GNO = 129.94 USD

Treidaa GNO-rahaketta

GNOUSDT
$129.89
+0.63%

Liity MEXCiin tänään

