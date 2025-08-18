Babylon (BABY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04955. Viimeisen 24 tunnin aikana BABY on vaihdellut alimmillaan $ 0.04925 ja korkeimmillaan $ 0.05196 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.17283055403102, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03804514614989939.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BABY on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja -16.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Babylon (BABY) -rahakkeen markkinatiedot
No.300
$ 127.59M
$ 779.18K
$ 510.67M
2.57B
--
10,306,181,146
0.01%
BABYLON
Babylon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 127.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 779.18K. BABY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.57B ja sen kokonaistarjonta on 10306181146. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 510.67M.
Babylon (BABY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Babylon-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0001384
+0.28%
30 päivää
$ -0.00514
-9.40%
60 päivää
$ +0.01064
+27.34%
90 päivää
$ -0.03299
-39.97%
Babylon-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BABY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001384 (+0.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Babylon 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00514 (-9.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Babylon-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BABY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01064 (+27.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Babylon-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03299 (-39.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Babylon (BABY)?
Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.
Babylon-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Babylon (BABY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Babylon (BABY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Babylon-rahakkeelle.
Babylon (BABY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
