Gnosis (GNO) -rahakkeen tiedot Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://gnosis.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/gnosis/research/blob/master/gnosis-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 Osta GNO-rahaketta nyt!

Gnosis (GNO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gnosis (GNO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 364.90M Kokonaistarjonta: $ 3.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 414.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 445.2 Kaikkien aikojen alin: $ 7.05027795992 Nykyinen hinta: $ 138.27

Gnosis (GNO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gnosis (GNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GNO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GNO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GNO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GNO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Gnosis (GNO) -rahakkeen hintahistoria GNO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GNO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GNO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GNO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GNO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GNO-rahakkeen hintaennuste nyt!

