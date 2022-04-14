Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aavegotchi (GHST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tiedot GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Virallinen verkkosivusto: https://aavegotchi.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Osta GHST-rahaketta nyt!

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aavegotchi (GHST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.11M $ 25.11M $ 25.11M Kokonaistarjonta: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.11M $ 25.11M $ 25.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 Nykyinen hinta: $ 0.4761 $ 0.4761 $ 0.4761 Lue lisää Aavegotchi (GHST) -rahakkeen hinnasta

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aavegotchi (GHST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GHST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GHST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GHST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aavegotchi (GHST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GHST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GHST-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aavegotchi (GHST) -rahakkeen hintahistoria GHST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GHST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GHST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GHST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GHST-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!